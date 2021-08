Trying to use ocr tesseract into a web page

I want to make OCR from some images on a web page.

I found tesseract with these example codes:

(creating script tag accordingly like:)

var s = document.createElement("script") s.type = "text/javascript" //s.type = "module" //s.src = "https://cdn.rawgit.com/naptha/tesseract.js/0.2.0/dist/tesseract.js" // 1.0 s.src = "https://unpkg.com/tesseract.js@v2.1.0/dist/tesseract.min.js" // 2.0 jQuery("head").append(s)

with version1 from:

https://cdn.rawgit.com/naptha/tesseract.js/0.2.0/dist/tesseract.js

Tesseract.recognize(url) .then(function(result) { ocrFinal += result.text document.getElementById("ocr_results") .innerText = ocrFinal }).progress(function(result) { document.getElementById("ocr_status") .innerText = result["status"] + " (" + (result["progress"] * 100) + "%)"; });

with version2 from:

https://unpkg.com/tesseract.js@v2.1.0/dist/tesseract.min.js

2.1)

Tesseract.recognize( img, lang, { logger: m => console.log(m) } ).then(({ data: { text } }) => { console.log("risultato:"); console.log(text); return text })

2.2)

import { createWorker } from 'https://unpkg.com/tesseract.js@v2.1.0/dist/tesseract.min.js'; const worker = createWorker({ logger: m => console.log(m) }); (async () => { await worker.load(); await worker.loadLanguage(lang); await worker.initialize(lang); await worker.setParameters({ tessedit_pageseg_mode: PSM.AUTO, }) const { data: { text } } = await worker.recognize(img).progress(function(message){ console.log(message) }) await worker.terminate() console.log("risultato:"); console.log(text) return text })();

So, 1) works well.

Instead with v2: I got 2.1 ok, but I can’t make it work the 2.2, that seems to have better performance.

I get this err from Chrome (I have no experience on modules, import etc), using this:

ocr2(myImage.src, "eng") function ocr2(img, lang) { import { createWorker } from 'https://unpkg.com/tesseract.js@v2.1.0/dist/tesseract.min.js'; const worker = createWorker({ logger: m => console.log(m) }); (async () => { await worker.load() await worker.loadLanguage(lang) await worker.initialize(lang) await worker.setParameters({ tessedit_pageseg_mode: PSM.AUTO, }) const { data: { text } } = await worker.recognize(img).progress(function(message){ console.log(message) }) await worker.terminate() console.log("result:") console.log(text) return text })(); }

Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module

How can I make it work?