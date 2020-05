document.getElementsByTagName('img').style.border = '0';

document.getElementById(“ca1”).style.border=“2px red solid”;

document.getElementById(“ca5”).style.border=“2px red solid”;

I’m using the above in a function. I expect all the images to revert to no border, but nothing happens. Later within this function is setting a border around the selected images. (That works if I remove the top line.) But I want any other image borders to be reset to 0 first.

How do I revert all the images to no border?