Trying to prevent an image slider from satretching page horizontally

Hey Guys,

I’m new to HTML and CSS. I’m currently working on a website for a Uni project where im making an image slider but i cant seem to prevent the slider from stretching the viewpoint out to the left.

Has anyone any ideas on how to prevent this from happening?

Thanks.

<div class="side-container"> <span class="slider-span" id="slider-span1"></span> <span class="slider-span" id="slider-span2"></span> <span class="slider-span" id="slider-span3"></span> <span class="slider-span" id="slider-span4"></span> <span class="slider-span" id="slider-span5"></span> <span class="slider-span" id="slider-span6"></span> <div class="image-slider"> <div class="slides-div" id="slide-1"> <img src="https://i.imgur.com/fBYEYXb.png" alt="" class="img" id="img-1"> <a href="#slider-span1" class="button" id="button-1"></a> </div> <div class="slides-div" id="slide-2"> <img src="https://i.imgur.com/brTXHnI.png" alt="" class="img" id="img-2"> <a href="#slider-span2" class="button" id="button-2"></a> </div> <div class="slides-div" id="slide-3"> <img src="https://i.imgur.com/KpsKtMx.jpeg" alt="" class="img" id="img-3"> <a href="#slider-span3" class="button" id="button-3"></a> </div> <div class="slides-div" id="slide-4"> <img src="https://i.imgur.com/nsr11Wr.jpeg" alt="" class="img" id="img-4"> <a href="#slider-span4" class="button" id="button-4"></a> </div> <div class="slides-div" id="slide-5"> <img src="https://i.imgur.com/81CcyML.png" alt="" class="img" id="img-5"> <a href="#slider-span5" class="button" id="button-5"></a> </div> <div class="slides-div" id="slide-6"> <img src="https://i.imgur.com/0tmRxJi.jpeg" alt="" class="img" id="img-6"> <a href="#slider-span6" class="button" id="button-6"></a> </div> </div>