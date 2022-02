Trying to populate on select dropdowns with each blocks with different forms how can i do?

<div class="container"> <form action="actionpage.php" method="post" name="ronel" enctype="multipart/form-data"> <input type="hidden" name="ronel"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <div class="col-25"><label>1. P.O Number:*</label> <input type="number" style="position:absolute; left:14.2%;" name="ponum" placeholder="P.O Number.."></div> <br><div class="col-25"><label>2. P.O Date:*</label> <input style="position:absolute; left:14.2%;" type="date" required name="podate"></div> <br> <div class="col-25"><label>3. Remarks:*</label> <textarea style="position:relative; left:3%;" name="textarea" placeholder="Remarks.."></textarea></div> <br><div class="col-25"><label>4. P.O Quantity:*</label> <select name="nationality" id = "ddlPassport" onchange = "ShowHideDiv()"> <option value="Select Quantity here">Select here</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> </select></div> <hr> <div class="row" id="stocks" style="display: none"> <table class="table table-bordered" style="width:100%; border: solid 1px;" > <thead> <tr> <th>Sl</th> <th>Item Selection</th> <th>P.O Quantity</th> <th>Unit No.</th> <th>P.O Date</th> <th>StockIn Qty</th> <th>Delivery Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td> <select required name="itemselect" id=""> <option value="">Select here</option> <option value="kg">Pen</option> <option value="gm">Teabag</option> <option value="cm">Pencil</option> <option value="ltr">Paper Ream</option> <option value="packet">Tray</option> <option value="boxes">Gift</option> <option value="carton">Battery</option> <option value="mg">Diary</option></select> </td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="poqty" placeholder="P.O qty.."></td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="unitno" placeholder="Unit Number.."></td> <td><input type="date" style="width:122px;" name="Deliverydate" placeholder="Delivery Date.."></td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="stockqty" placeholder="stockin no.."></td> <td><input type="date" style="width:122px;" name="stockqty" placeholder="delivery date.."></td> </tr> </tbody> </table> <script type="text/javascript"> function ShowHideDiv() { var ddlPassport = document.getElementById("ddlPassport"); var stock = document.getElementById("stocks"); stocks.style.display = ddlPassport.value == "1" ? "block" : "none"; } </script> </div> <div class="row" id="stock1" style="display: none"> <table class="table table-bordered" style="width:100%; border: solid 1px;" > <thead> <tr> <th>Sl</th> <th>Item Selection</th> <th>P.O Quantity</th> <th>Unit No.</th> <th>P.O Date</th> <th>StockIn Qty</th> <th>Delivery Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td> <select required name="itemselect" id=""> <option value="">Select here</option> <option value="kg">Pen</option> <option value="gm">Teabag</option> <option value="cm">Pencil</option> <option value="ltr">Paper Ream</option> <option value="packet">Tray</option> <option value="boxes">Gift</option> <option value="carton">Battery</option> <option value="mg">Diary</option></select> </td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="poqty" placeholder="P.O qty.."></td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="unitno" placeholder="Unit Number.."></td> <td><input type="date" style="width:122px;" name="Deliverydate" placeholder="Delivery Date.."></td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="stockqty" placeholder="stockin no.."></td> <td><input type="date" style="width:122px;" name="stockqty" placeholder="delivery date.."></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td> <select required name="itemselect" id=""> <option value="">Select here</option> <option value="kg">Pen</option> <option value="gm">Teabag</option> <option value="cm">Pencil</option> <option value="ltr">Paper Ream</option> <option value="packet">Tray</option> <option value="boxes">Gift</option> <option value="carton">Battery</option> <option value="mg">Diary</option></select> </td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="poqty" placeholder="P.O qty.."></td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="unitno" placeholder="Unit Number.."></td> <td><input type="date" style="width:122px;" name="Deliverydate" placeholder="Delivery Date.."></td> <td><input type="number" style="width:100px;" name="stockqty" placeholder="stockin no.."></td> <td><input type="date" style="width:122px;" name="stockqty" placeholder="delivery date.."></td> </tr> </tbody> </table> <script type="text/javascript"> function ShowHideDiv() { var ddlPassport = document.getElementById("ddlPassport"); var stock = document.getElementById("stock1"); stock1.style.display = ddlPassport.value == "2" ? "block" : "none"; } </script> </div> </div>

on select 1 i am not being able to show blocks but on select 2 i can show two sets of tables where as i want to show only one table on select 1