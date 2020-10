Do you see how the SVG’s here are set to transparent?

And when you hover over them they appear.

https://jsfiddle.net/wj8hLtx4/1/

.container-left .wraph .nav li svg { position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; cursor: pointer; fill: transparent; } .container-left .wraph .nav li svg:hover path { fill: #0059dd; }

How do I get that effect with this code?

It’s not working.

How come?

https://jsfiddle.net/1bep6dz7/1/