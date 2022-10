Trying to add css div circle with x to code

I made this: https://jsfiddle.net/b7y3qxr4/4/

.crosssign { display: inline-block; width: 36px; height: 36px; position: relative; transform: rotate(45deg); border-radius: 50%; animation: fadeInExit 4s forwards ; opacity: 0; pointer-events: none; clip-path: circle(50%); } @keyframes fadeInExit { 99% { pointer-events: none; } 100% { pointer-events: initial; opacity: 1; } } .exit2 { border: 5px solid blue; } .crosssign_stem, .crosssign_stem2 { position: absolute; background-color: green; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); } .crosssign_stem { width: 46px; height: 5px; } .crosssign_stem2 { width: 5px; height: 46px; }

<span class="crosssign exit2"> <div class="crosssign_stem"></div> <div class="crosssign_stem2"></div> </span>

Trying to add it here: https://jsfiddle.net/9k846xjy/