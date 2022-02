TRUNCATE woes

Sur, I’m really not sure why it did check the foreign key constraint,

anyway, it worked when I did

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; TRUNCATE TABLE blade_servers; ALTER TABLE blade_servers AUTO_INCREMENT = 1; DELETE FROM blade_server_types WHERE blade_server_type_id = 454; ALTER TABLE blade_server_types AUTO_INCREMENT = 454; TRUNCATE TABLE chassises; ALTER TABLE chassises AUTO_INCREMENT = 1; DELETE FROM chassis_types WHERE chassis_type_id = 885; ALTER TABLE chassis_types AUTO_INCREMENT = 885; TRUNCATE TABLE kvms; ALTER TABLE kvms AUTO_INCREMENT = 1; DELETE FROM kvm_types WHERE kvm_type_id = 321; ALTER TABLE kvm_types AUTO_INCREMENT = 321; TRUNCATE TABLE monitors; ALTER TABLE monitors AUTO_INCREMENT = 1; DELETE FROM monitor_types WHERE monitor_type_id = 303; ALTER TABLE monitor_types AUTO_INCREMENT = 303; TRUNCATE TABLE network_cards; ALTER TABLE network_cards AUTO_INCREMENT = 1; DELETE FROM network_card_types WHERE network_card_type_id = 252; ALTER TABLE network_card_types AUTO_INCREMENT = 252; TRUNCATE TABLE network_panels; ALTER TABLE network_modules AUTO_INCREMENT = 1; DELETE FROM network_panel_types WHERE network_panel_type_id = 209; ALTER TABLE network_panel_types AUTO_INCREMENT = 209; TRUNCATE TABLE network_modules; ALTER TABLE network_panels AUTO_INCREMENT = 1; DELETE FROM network_module_types WHERE network_module_type_id = 2158; ALTER TABLE network_module_types AUTO_INCREMENT = 2158; TRUNCATE TABLE network_standards; ALTER TABLE network_standards AUTO_INCREMENT = 1; DELETE FROM network_standard_types WHERE network_standard_type_id = 5596; ALTER TABLE network_standard_types AUTO_INCREMENT = 5596; TRUNCATE TABLE periphial_storages; ALTER TABLE periphial_storages AUTO_INCREMENT = 1; DELETE FROM periphial_storage_types WHERE periphial_storage_type_id = 2401; ALTER TABLE periphial_storage_types AUTO_INCREMENT = 2401; TRUNCATE TABLE servers; ALTER TABLE servers AUTO_INCREMENT = 1; DELETE FROM server_types WHERE server_type_id = 3548; ALTER TABLE server_types AUTO_INCREMENT = 3548; TRUNCATE TABLE countries; ALTER TABLE countries AUTO_INCREMENT = 1;

I guess the table server_types gave me the error as that tables foreign key was the primary of the servers table.

I thought you had to auto_ increment any primary key? Heres a table, is it good?

CREATE TABLE countries ( country_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(25) NOT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, PRIMARY KEY ( country_id ) );

Oh, I think I know abut the gaps…

I have some tables I fill with a 100 records and I just want to ensure the tables auto_increment starts at 101