TRUNCATE woes

I am getting an error when I

SET foreign_key_checks = 0; DELETE FROM blade_server_types WHERE blade_server_type_id = 454; ALTER TABLE blade_server_types AUTO_INCREMENT = 454; DELETE FROM chassis_types WHERE chassis_type_id = 885; ALTER TABLE chassis_types AUTO_INCREMENT = 885; DELETE FROM kvm_types WHERE kvm_type_id = 321; ALTER TABLE kvm_types AUTO_INCREMENT = 321; DELETE FROM monitor_types WHERE monitor_type_id = 303; ALTER TABLE monitor_types AUTO_INCREMENT = 303; DELETE FROM network_card_types WHERE network_card_type_id = 252; ALTER TABLE network_card_types AUTO_INCREMENT = 252; DELETE FROM network_panel_types WHERE network_panel_type_id = 209; ALTER TABLE network_panel_types AUTO_INCREMENT = 209; DELETE FROM network_module_types WHERE network_module_type_id = 2158; ALTER TABLE network_module_types AUTO_INCREMENT = 2158; DELETE FROM network_standard_types WHERE network_standard_type_id = 5596; ALTER TABLE network_standard_types AUTO_INCREMENT = 5596; DELETE FROM periphial_storage_types WHERE periphial_storage_type_id = 2401; ALTER TABLE periphial_storage_types AUTO_INCREMENT = 2401; DELETE FROM server_types WHERE server_type_id = 3548; ALTER TABLE server_types AUTO_INCREMENT = 3548; TRUNCATE TABLE countries; ALTER TABLE countries AUTO_INCREMENT = 1; TRUNCATE TABLE states; ALTER TABLE states AUTO_INCREMENT = 1; ...

Why am I getting that error if I turned that relationship off?