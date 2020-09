Troubles with Isotope

I’m trying to implement Isotope into a project I’m building, specifically filtering.

To test it, I copied the exact same code from the CodePen (https://codepen.io/desandro/pen/nFrte). For some reason, when I run the same code from Visual Studio Code, it does not animate.

Here is my test code:

index.html

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.2/jquery.min.js"></script> <script src="https://npmcdn.com/isotope-layout@3/dist/isotope.pkgd.js"></script> <script src="javascript.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style1.css"> <h1>Isotope - filtering & sorting</h1> <h2>Filter</h2> <div id="filters" class="button-group"> <button class="button is-checked" data-filter="*">show all</button> <button class="button" data-filter=".metal">metal</button> <button class="button" data-filter=".transition">transition</button> <button class="button" data-filter=".alkali, .alkaline-earth">alkali and alkaline-earth</button> <button class="button" data-filter=":not(.transition)">not transition</button> <button class="button" data-filter=".metal:not(.transition)">metal but not transition</button> <button class="button" data-filter="numberGreaterThan50">number > 50</button> <button class="button" data-filter="ium">name ends with –ium</button> </div> <h2>Sort</h2> <div id="sorts" class="button-group"> <button class="button is-checked" data-sort-by="original-order">original order</button> <button class="button" data-sort-by="name">name</button> <button class="button" data-sort-by="symbol">symbol</button> <button class="button" data-sort-by="number">number</button> <button class="button" data-sort-by="weight">weight</button> <button class="button" data-sort-by="category">category</button> </div> <div class="grid"> <div class="element-item transition metal " data-category="transition"> <h3 class="name">Mercury</h3> <p class="symbol">Hg</p> <p class="number">80</p> <p class="weight">200.59</p> </div> <div class="element-item metalloid " data-category="metalloid"> <h3 class="name">Tellurium</h3> <p class="symbol">Te</p> <p class="number">52</p> <p class="weight">127.6</p> </div> <div class="element-item post-transition metal " data-category="post-transition"> <h3 class="name">Bismuth</h3> <p class="symbol">Bi</p> <p class="number">83</p> <p class="weight">208.980</p> </div> <div class="element-item post-transition metal " data-category="post-transition"> <h3 class="name">Lead</h3> <p class="symbol">Pb</p> <p class="number">82</p> <p class="weight">207.2</p> </div> <div class="element-item transition metal " data-category="transition"> <h3 class="name">Gold</h3> <p class="symbol">Au</p> <p class="number">79</p> <p class="weight">196.967</p> </div> <div class="element-item alkali metal " data-category="alkali"> <h3 class="name">Potassium</h3> <p class="symbol">K</p> <p class="number">19</p> <p class="weight">39.0983</p> </div> <div class="element-item alkali metal " data-category="alkali"> <h3 class="name">Sodium</h3> <p class="symbol">Na</p> <p class="number">11</p> <p class="weight">22.99</p> </div> <div class="element-item transition metal " data-category="transition"> <h3 class="name">Cadmium</h3> <p class="symbol">Cd</p> <p class="number">48</p> <p class="weight">112.411</p> </div> <div class="element-item alkaline-earth metal " data-category="alkaline-earth"> <h3 class="name">Calcium</h3> <p class="symbol">Ca</p> <p class="number">20</p> <p class="weight">40.078</p> </div> <div class="element-item transition metal " data-category="transition"> <h3 class="name">Rhenium</h3> <p class="symbol">Re</p> <p class="number">75</p> <p class="weight">186.207</p> </div> <div class="element-item post-transition metal " data-category="post-transition"> <h3 class="name">Thallium</h3> <p class="symbol">Tl</p> <p class="number">81</p> <p class="weight">204.383</p> </div> <div class="element-item metalloid " data-category="metalloid"> <h3 class="name">Antimony</h3> <p class="symbol">Sb</p> <p class="number">51</p> <p class="weight">121.76</p> </div> <div class="element-item transition metal " data-category="transition"> <h3 class="name">Cobalt</h3> <p class="symbol">Co</p> <p class="number">27</p> <p class="weight">58.933</p> </div> <div class="element-item lanthanoid metal inner-transition " data-category="lanthanoid"> <h3 class="name">Ytterbium</h3> <p class="symbol">Yb</p> <p class="number">70</p> <p class="weight">173.054</p> </div> <div class="element-item noble-gas nonmetal " data-category="noble-gas"> <h3 class="name">Argon</h3> <p class="symbol">Ar</p> <p class="number">18</p> <p class="weight">39.948</p> </div> <div class="element-item diatomic nonmetal " data-category="diatomic"> <h3 class="name">Nitrogen</h3> <p class="symbol">N</p> <p class="number">7</p> <p class="weight">14.007</p> </div> <div class="element-item actinoid metal inner-transition " data-category="actinoid"> <h3 class="name">Uranium</h3> <p class="symbol">U</p> <p class="number">92</p> <p class="weight">238.029</p> </div> <div class="element-item actinoid metal inner-transition " data-category="actinoid"> <h3 class="name">Plutonium</h3> <p class="symbol">Pu</p> <p class="number">94</p> <p class="weight">(244)</p> </div> </div>

javascript.js

// init Isotope var $grid = $('.grid').isotope({ itemSelector: '.element-item', layoutMode: 'fitRows', getSortData: { name: '.name', symbol: '.symbol', number: '.number parseInt', category: '[data-category]', weight: function( itemElem ) { var weight = $( itemElem ).find('.weight').text(); return parseFloat( weight.replace( /[\(\)]/g, '') ); } } }); // filter functions var filterFns = { // show if number is greater than 50 numberGreaterThan50: function() { var number = $(this).find('.number').text(); return parseInt( number, 10 ) > 50; }, // show if name ends with -ium ium: function() { var name = $(this).find('.name').text(); return name.match( /ium$/ ); } }; // bind filter button click $('#filters').on( 'click', 'button', function() { var filterValue = $( this ).attr('data-filter'); // use filterFn if matches value filterValue = filterFns[ filterValue ] || filterValue; $grid.isotope({ filter: filterValue }); }); // bind sort button click $('#sorts').on( 'click', 'button', function() { var sortByValue = $(this).attr('data-sort-by'); $grid.isotope({ sortBy: sortByValue }); }); // change is-checked class on buttons $('.button-group').each( function( i, buttonGroup ) { var $buttonGroup = $( buttonGroup ); $buttonGroup.on( 'click', 'button', function() { $buttonGroup.find('.is-checked').removeClass('is-checked'); $( this ).addClass('is-checked'); }); });

style1.css

* { box-sizing: border-box; } body { font-family: sans-serif; } /* ---- button ---- */ .button { display: inline-block; padding: 0.5em 1.0em; background: #EEE; border: none; border-radius: 7px; background-image: linear-gradient( to bottom, hsla(0, 0%, 0%, 0), hsla(0, 0%, 0%, 0.2) ); color: #222; font-family: sans-serif; font-size: 16px; text-shadow: 0 1px white; cursor: pointer; } .button:hover { background-color: #8CF; text-shadow: 0 1px hsla(0, 0%, 100%, 0.5); color: #222; } .button:active, .button.is-checked { background-color: #28F; } .button.is-checked { color: white; text-shadow: 0 -1px hsla(0, 0%, 0%, 0.8); } .button:active { box-shadow: inset 0 1px 10px hsla(0, 0%, 0%, 0.8); } /* ---- button-group ---- */ .button-group { margin-bottom: 20px; } .button-group:after { content: ''; display: block; clear: both; } .button-group .button { float: left; border-radius: 0; margin-left: 0; margin-right: 1px; } .button-group .button:first-child { border-radius: 0.5em 0 0 0.5em; } .button-group .button:last-child { border-radius: 0 0.5em 0.5em 0; } /* ---- isotope ---- */ .grid { border: 1px solid #333; } /* clear fix */ .grid:after { content: ''; display: block; clear: both; } /* ---- .element-item ---- */ .element-item { position: relative; float: left; width: 100px; height: 100px; margin: 5px; padding: 10px; background: #888; color: #262524; } .element-item > * { margin: 0; padding: 0; } .element-item .name { position: absolute; left: 10px; top: 60px; text-transform: none; letter-spacing: 0; font-size: 12px; font-weight: normal; } .element-item .symbol { position: absolute; left: 10px; top: 0px; font-size: 42px; font-weight: bold; color: white; } .element-item .number { position: absolute; right: 8px; top: 5px; } .element-item .weight { position: absolute; left: 10px; top: 76px; font-size: 12px; } .element-item.alkali { background: #F00; background: hsl( 0, 100%, 50%); } .element-item.alkaline-earth { background: #F80; background: hsl( 36, 100%, 50%); } .element-item.lanthanoid { background: #FF0; background: hsl( 72, 100%, 50%); } .element-item.actinoid { background: #0F0; background: hsl( 108, 100%, 50%); } .element-item.transition { background: #0F8; background: hsl( 144, 100%, 50%); } .element-item.post-transition { background: #0FF; background: hsl( 180, 100%, 50%); } .element-item.metalloid { background: #08F; background: hsl( 216, 100%, 50%); } .element-item.diatomic { background: #00F; background: hsl( 252, 100%, 50%); } .element-item.halogen { background: #F0F; background: hsl( 288, 100%, 50%); } .element-item.noble-gas { background: #F08; background: hsl( 324, 100%, 50%); }

Note that the JS links are the same ones used on the Isotope CodePen. Does anyone know why mine isn’t animating? Thanks for your help!