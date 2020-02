Hello!

I want to transfer products from website to another in Multistore Website

Anyone has an idea?

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0; UPDATE catalog_product_website INNER JOIN catalog_product_entity ON catalog_product_website.product_id=catalog_product_entity.entity_id SET catalog_product_website.website_id = 2 WHERE catalog_product_entity.smp='999999999' and catalog_product_website.website_id='1'; SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;

Thanks in advance