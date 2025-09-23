.
انتخاب و خرید سرور اچ پی مناسب، یک تصمیم استراتژیک برای هر سازمان است که میتواند بر عملکرد، پایداری و امنیت زیرساخت فناوری اطلاعات تأثیر مستقیم بگذارد. با ارائه یک پورتفولیوی گسترده از سرورهای اچ پی ، نیازهای طیف وسیعی از مشتریان، از کسبوکارهای کوچک و متوسط گرفته تا دیتاسنترهای عظیم سازمانی را پوشش میدهد. در میان دهها مدل موجود، برخی از سرورها به دلیل کارایی بینظیر، انعطافپذیری و قابلیت اطمینان بالا، به عنوان پرفروشترین و پرکاربردترین مدلها شناخته شدهاند. شناخت این مدلهای کلیدی به شما کمک میکند تا هنگام خرید سرور اچ پی، تصمیمی آگاهانه و مطابق با نیازهای خود بگیرید. در این مقاله جامع، به بررسی دقیق ویژگیهای فنی، کاربردها و مزایای سه مدل از پرفروشترین سرورهای اچ پی میپردازیم: HPE ProLiant DL380، HPE ProLiant DL360 و HPE ProLiant ML350. ساپراصنعت به عنوان مرجع تخصصی سرور hp، به شما در درک این تفاوتها و انتخاب بهینهترین راهکار کمک میکند.
انتخاب سرور: عوامل کلیدی در تصمیمگیری
قبل از بررسی مدلها، مهم است که بدانید چه عواملی در انتخاب یک سرور اچ پی مؤثر هستند:
-
فرم فاکتور (Form Factor): سرورها در دو نوع اصلی Rack Mount (برای نصب در رک) و Tower (ایستاده) تولید میشوند. انتخاب فرم فاکتور به فضای فیزیکی و زیرساخت دیتاسنتر شما بستگی دارد.
-
بار کاری (Workload): نوع کاربرد سرور، مانند مجازیسازی، دیتابیس، هوش مصنوعی یا فایلسرور، تأثیری مستقیم بر مشخصات فنی مورد نیاز دارد.
· مقیاسپذیری (Scalability): آیا نیاز به ارتقاء سرور در آینده دارید؟ برخی مدلها قابلیت ارتقاء بهتری در زمینه رم، هارد و پردازنده دارند.
· بودجه: قیمت سرور hp در مدلهای مختلف، بسته به مشخصات فنی و نسل، متفاوت است.
با در نظر گرفتن این عوامل، به بررسی سه مدل پرفروش میپردازیم.
بخش دوم: ستون فقرات دیتاسنترها: HPE ProLiant DL380
HPE ProLiant DL380 بدون شک پرفروشترین و پرکاربردترین سرور hp در جهان است. این سرور با ارتفاع 2U و طراحی متعادل، بهترین ترکیب از عملکرد، مقیاسپذیری و انعطافپذیری را ارائه میدهد.
۱. ویژگیهای فنی کلیدی
· پردازندهها: DL380 از دو پردازنده Intel Xeon Scalable (از نسل سوم در G10 Plus تا نسل چهارم در G11) یا AMD EPYC پشتیبانی میکند. این قابلیت به سرور اجازه میدهد تا صدها هسته پردازشی را برای بارهای کاری سنگین فراهم کند.
· رم: این سرور دارای ۲۴ تا ۳۲ اسلات رم است که میتواند تا چندین ترابایت حافظه رم (DDR4 در G10 و DDR5 در G11) را پشتیبانی کند. این ظرفیت رم بالا، آن را برای مجازیسازی در مقیاس بزرگ ایدهآل میسازد.
· ذخیرهسازی: DL380 در زمینه ذخیرهسازی بسیار منعطف است و از انواع هارد درایوهای LFF (3.5 اینچ) و SFF (2.5 اینچ) پشتیبانی میکند. این سرور میتواند تا دهها درایو را پشتیبانی کند و با کنترلر HPE Smart Array، امکان پیکربندی انواع RAID را فراهم میکند.
· قابلیت گسترش (Expansion): با چندین اسلات PCIe، این سرور امکان نصب کارتهای گرافیک قدرتمند، کارتهای شبکه پرسرعت (تا ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه) و NVMe SSDهای پرسرعت را فراهم میکند.
· مدیریت: مانند سایر سرورهای ProLiant، DL380 نیز مجهز به HPE iLO برای مدیریت از راه دور است.
۲. کاربردهای ایدهآل
· مجازیسازی: با ظرفیت رم و پردازنده بالا، DL380 به عنوان میزبان برای پلتفرمهای مجازیسازی مانند VMware vSphere و Microsoft Hyper-V بهترین عملکرد را ارائه میدهد.
· دیتابیس: برای میزبانی دیتابیسهای بزرگ مانند Microsoft SQL Server و Oracle، DL380 با پردازندههای قدرتمند و پشتیبانی از NVMe SSD، بهترین گزینه است.
· تحلیل داده و هوش مصنوعی: با قابلیت پشتیبانی از چندین GPU، این سرور برای بارهای کاری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز استفاده میشود.
· فایلسرور و بکآپ: انعطافپذیری در تعداد درایوها، آن را برای راهاندازی فایلسرور و سرور بکآپ در مقیاس بزرگ مناسب میسازد.
به دلیل همین تنوع در کاربردها، خرید سرور hp DL380 یک انتخاب همهکاره و مطمئن برای هر دیتاسنتری است.
بخش سوم: قدرت در فضای محدود: HPE ProLiant DL360
HPE ProLiant DL360 یک سرور اچ پی با ارتفاع 1U است که با تمرکز بر چگالی (Density) بالا و عملکرد قدرتمند در فضایی محدود طراحی شده است.
۱. ویژگیهای فنی کلیدی
· فرم فاکتور: ارتفاع 1U به این معنی است که شما میتوانید تعداد بیشتری از این سرور را در یک رک استاندارد جای دهید. این ویژگی برای دیتاسنترهایی با فضای محدود بسیار حیاتی است.
· پردازندهها و رم: مانند DL380، این مدل نیز از دو پردازنده قدرتمند و رمهای پرسرعت DDR4 و DDR5 پشتیبانی میکند. البته به دلیل محدودیت فضا، تعداد اسلاتهای رم کمتر از DL380 است.
· ذخیرهسازی: به دلیل فرم فاکتور 1U، تعداد درایوهای قابل پشتیبانی در این مدل کمتر است، اما همچنان از هاردهای SFF و NVMe SSD پشتیبانی میکند.
· انعطافپذیری محدودتر: تعداد اسلاتهای PCIe در این مدل کمتر از DL380 است، بنابراین برای کاربردهایی که به تعداد زیادی کارت توسعه نیاز دارند، مناسب نیست.
۲. کاربردهای ایدهآل
· وب هاستینگ: DL360 با ارائه قدرت پردازشی بالا در یک فضای فشرده، برای شرکتهای هاستینگ که نیاز به تراکم سرور در رک دارند، ایدهآل است.
· محاسبات با کارایی بالا (HPC): برای خوشههای محاسباتی که نیاز به تعداد زیادی سرور با کارایی بالا در یک فضای محدود دارند، DL360 یک انتخاب عالی است.
· زیرساخت VDI: برای پلتفرمهای دسکتاپ مجازی (VDI) که به قدرت پردازشی بالا و فضای کمی نیاز دارند، DL360 گزینه مناسبی است.
· پردازش لبه (Edge Computing): به دلیل ابعاد کوچک و قابلیتهای قدرتمند، این سرور برای نصب در مکانهای دور از دیتاسنتر مرکزی نیز استفاده میشود.
به دلیل همین ویژگیهای خاص، خرید سرور hp DL360 برای کاربردهای با تراکم بالا یک تصمیم منطقی است.
بخش چهارم: قدرت در قالب یک کیس: HPE ProLiant ML350
HPE ProLiant ML350 یک سرور اچ پی از سری Tower است که با تمرکز بر انعطافپذیری، قابلیت ارتقاء و عملکرد بالا طراحی شده است.
۱. ویژگیهای فنی کلیدی
· فرم فاکتور: طراحی ایستاده این سرور، آن را برای استفاده در محیطهای اداری و دفاتر بدون نیاز به رک مناسب میسازد. سطح صدای پایین آن نیز باعث میشود که برای کار در نزدیکی کاربران مشکلی ایجاد نکند.
· قابلیت ارتقاء: ML350 از نظر ارتقاء بسیار منعطف است. این سرور دارای فضای داخلی زیادی برای نصب تعداد بسیار زیادی هارد درایو است و میتواند به راحتی با افزایش نیاز سازمان، ارتقاء یابد.
· پردازندهها: ML350 از دو پردازنده قدرتمند Intel Xeon یا AMD EPYC پشتیبانی میکند.
· امنیت: مانند سایر سرورهای ProLiant، این مدل نیز مجهز به قابلیتهای امنیتی پیشرفته HPE است.
۲. کاربردهای ایدهآل
· کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMBs): ML350 یک راهحل ایدهآل برای شرکتهایی است که به یک سرور قدرتمند برای میزبانی سرویسهای داخلی نیاز دارند.
· دفاتر از راه دور: برای شعبات یک سازمان بزرگ، ML350 میتواند به عنوان یک سرور محلی برای بکآپگیری، فایلسرور و پرینتر سرور استفاده شود.
· فایلسرور و بکآپ: با پشتیبانی از تعداد زیادی هارد درایو، این سرور به یک راهحل قدرتمند و مقرونبهصرفه برای ذخیرهسازی دادهها و بکآپگیری تبدیل میشود.
· مجازیسازی سبک: برای اجرای تعداد محدودی ماشین مجازی، ML350 با ظرفیت رم بالا، عملکرد مناسبی را ارائه میدهد.
قیمت سرور hp از سری ML معمولاً از سرورهای Rack Mount پایینتر است که آن را به یک گزینه جذاب برای سازمانهایی با بودجه محدود تبدیل میکند.
بخش پنجم: چگونه بهترین تصمیم را برای خرید سرور اچ پی بگیریم؟
انتخاب مدل مناسب از سرور hp یک فرآیند پیچیده است که نیاز به مشورت با متخصصین دارد.
1. بررسی دقیق نیازها: قبل از هر چیز، نیازهای فعلی و آینده خود را مشخص کنید. آیا به تراکم بالا نیاز دارید (DL360)؟ یا به انعطافپذیری و ارتقاء (DL380)؟ یا شاید به یک راهحل ساده برای یک دفتر کوچک (ML350)؟
2. مقایسه قیمت: قیمت سرور اچ پی در مدلهای مختلف، بسته به نسل (Gen10، G10 Plus، Gen11) و مشخصات فنی (پردازنده، رم، هارد)، متفاوت است. باید تعادل مناسبی بین عملکرد و بودجه برقرار کنید.
3. توجه به اصالت: برای تضمین عملکرد، پایداری و خدمات پس از فروش، همیشه از نمایندگیهای معتبر مانند ساپراصنعت برای خرید سرور hp و قطعات آن استفاده کنید.
نتیجهگیری
سرورهای HP با مدلهای متنوعی مانند DL380، DL360 و ML350، راهحلهای بهینهای را برای انواع کاربردها ارائه میدهند. DL380 به عنوان یک سرور همهکاره و قدرتمند، DL360 برای کاربردهای با تراکم بالا و ML350 برای کسبوکارهای کوچک و دفاتر از راه دور ایدهآل هستند. با شناخت دقیق این مدلها، میتوانید تصمیمی آگاهانه بگیرید. به یاد داشته باشید که قیمت سرور hp و مشخصات فنی، تنها معیار نیستند و باید به نیازهای آینده و قابلیتهای مدیریتی نیز توجه کرد. ساپراصنعت با ارائه محصولات اورجینال، خدمات مشاوره و پشتیبانی فنی، در تمامی مراحل خرید سرور اچ پی در کنار شماست تا از سرمایهگذاری شما بهترین نتیجه حاصل شود.