التجارة الالكترونية

التجارة الإلكترونية

هي عملية بيع وشراء المنتجات أو الخدمات أو تبادل المعلومات عبر الإنترنت. تشمل جميع الأنشطة التجارية التي تتم إلكترونيًا، وهي جزء أساسي من الاقتصاد الرقمي الحديث.

أنواع التجارة الإلكترونية:

من شركة إلى مستهلك (B2C): مثل شراء المنتجات من متاجر إلكترونية مثل أمازون. من شركة إلى شركة (B2B): حيث تبيع الشركات منتجاتها أو خدماتها لشركات أخرى. من مستهلك إلى مستهلك (C2C): مثل بيع المنتجات عبر منصات مثل eBay. من مستهلك إلى شركة (C2B): مثل العمل الحر (Freelancing) على منصات مثل Upwork.

فوائد التجارة الإلكترونية:

التوسع الجغرافي: الوصول إلى العملاء عالميًا.

الوصول إلى العملاء عالميًا. راحة العملاء: القدرة على التسوق 24/7 من أي مكان.

القدرة على التسوق 24/7 من أي مكان. توفير التكاليف: تقليل التكاليف التشغيلية مقارنة بالمتاجر الفعلية.

تقليل التكاليف التشغيلية مقارنة بالمتاجر الفعلية. تخصيص التجربة: استخدام بيانات العملاء لتحسين تجربة الشراء.

أمثلة شائعة على التجارة الإلكترونية:

استخدام بيانات العملاء لتحسين تجربة الشراء. أمثلة شائعة على التجارة الإلكترونية: التجارة عبر المنصات الكبرى: مثل Amazon وeBay.

مثل Amazon وeBay. المتاجر الإلكترونية المستقلة: مثل المتاجر التي تستخدم منصات Shopify أو WooCommerce.

مثل المتاجر التي تستخدم منصات Shopify أو WooCommerce. الخدمات: مثل الاشتراكات الرقمية أو بيع البرمجيات.

التجارة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، خاصة مع زيادة الاعتماد على الإنترنت في التفاعل والشراء.

هذا مثال عن متجر اجهزة منزلية ,http://wailshop.net/