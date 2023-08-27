تعتبر خشونة الركبة من أكثر الأمراض انتشاراً بين مختلف الفئات العمرية وتسبب في العديد من الآلام والمشاكل، فما هي اعراض خشونة الركبة

تسبب خشونة المفاصل الكثير من الآلام والمشاكل الصحية وذلك نتيجة احتكاك العظام ببعضها بسبب تآكل الغضاريف مما يؤدي إلى الشعور المستمر بالآلام الشديدة بالإضافة إلى العديد من الأعراض الأخرى بسبب عامل السن أو العوامل الوراثية وغيها، فتعرف على اعراض خشونة المفاصل واسبابها المختلفة.

اعراض خشونة المفاصل

هناك العديد من الأعراض المصاحبة لخشونة الركبة والتي تختلف من شخص إلى أخر حسب طبيعة الحالة المرضية ومن خلال السطور التالية سوف نتناول عن أشهر أعراض خشونة الركبة وهي كالأتي:

ألام حادة ومتزايد تتفاقم حدتها بشكل تدريجي في الركبة ويزاد الألم خاصة في الصباح أو الجلوس لفترة زمنية طويلة أو عند الشعور الدرج أو عند إرتكاب العديد من الأنشطة البدنية المجهدة.

ضعف وتصلب العضلات المحيطة بالركبة ممّا تكون أكثر عرضة إلى حدوث الالتواء.

صعوبة في أداء الأنشطة اليومية التقليدية بشكل طبيعي عن المعتاد كالمشي أو الجلوس.

ألم مفاجئ في مفصل وعضلات الركبة وفقدان القدرة على الإحساس بالمفصل.

سماع أصوات فرقعة أو طقطقة صادرة من الركبة بسبب تاّكل الغضروف مما ينتج عنه احتكاك والتهابات العظمية.

سخونة وارتفاع درجة حرارة مفصل الركبة.

ظهور بعض التشوهات في الشكل الخارجيّ للركبة وقد تختلف مع إختلاف درجة خشونة الرّكبة.

فقدان القدرة على النوم بشكل طبيعي والأرق بسبب الآلام المزمنة.

المعاناة من تهيج وتورم واحمرار الركبة وتغير في لون وشكل الجلد المحيط بالركبة

تصلب وتيبس مفصل الركبة.

علاج خشونة الركبة

يعتمد علاج خشونة الركبة في المقام الأول على ممارسة تمارين لتقوية العضلات المحيطة بالركبة، والتي بدورها تساهم في علاج خشونة الركبة وفقًا لعبد الحميد، مضيفًا أهمية أخذ المكملات الغذائية والتي منها فيتامين سي، أو د، أو الكالسيوم، مع الاعتماد على الأطعمة الغنية بها بشكل طبيعي، كالأسماك، التونة، منتجات الألبان، الليمون، البرتقال، الجوافة

وأضاف حسن، أنه يمكن اللجوء إلى العلاج بتناول أكياس فوار تحتوي على خلاصة المادة المسئولة عن تليين المفاصل، مع جرعات من مضادات الالتهاب، وفي بعض الحالات يتم اللجوء إلى حقن موضعي بمادة بلازما جلوكوز وهي بمثابة حقن موضعي بمادة بلازما جلوكوز وهي بمثابة حقن لتليين المفصل.

أسئلة شائعة عن اعراض خشونة المفاصل

ما هي أسباب خشونة المفاصل؟

خشونة المفاصل قد تكون نتيجة للتقدم في العمر، والتأثيرات الوراثية، والتهم الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

هل يمكن تجنب خشونة المفاصل؟

لا يمكن تجنب خشونة المفاصل بالكامل، ولكن يمكن تقليل خطر حدوثها من خلال الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام.

هل يمكن علاج خشونة المفاصل دون جراحة؟

نعم، يمكن علاج خشونة المفاصل دون الحاجة إلى جراحة من خلال استخدام الأدوية المسكنة والمضادة للالتهابات، والعلاج الطبيعي، وتعديل نمط الحياة.

ما هي فترة التعافي بعد جراحة استبدال المفصل؟

تعتمد فترة التعافي بعد جراحة استبدال المفصل على نوع الجراحة وحالة المريض. قد تستغرق العودة إلى النشاطات اليومية بضعة أسابيع إلى عدة أشهر.

هل يمكن ممارسة التمارين الرياضية بعد تشخيص خشونة المفاصل؟

نعم، يمكن ممارسة التمارين الرياضية بعد تشخيص خشونة المفاصل، ولكن يجب استشارة الطبيب أو العلاج الطبيعي لتحديد التمارين المناسبة وتجنب الحركات المؤلمة.

هل خشونة المفاصل قابلة للشفاء تمامًا؟

لا يمكن شفاء خشونة المفاصل تمامًا، ولكن يمكن تخفيف الأعراض وتحسين الحالة من خلال العلاجات المتاحة.