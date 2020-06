Top Navigation Vanishes :-(

Hi from still wet & dull 14° C York UK

I cant figure out why the top navigation has vanished on this page:

http://www.english-teacher-david.co.uk/blog/blog.html

but is ok on other pages:

http://www.english-teacher-david.co.uk/method.html

So my question is please…

"Why has the below the below navigation code not rendered on page http://www.english-teacher-david.co.uk/blog/blog.html ?

"

<ul class="rd-navbar-nav"> <li class="active"><a href="./">Home</a></li> <li><a href="method.html">Method</a></li> <li><a href="lessons.html">Free Lessons</a> <!-- RD Navbar Dropdown--> <ul class="rd-navbar-dropdown"> <li><a href="lessons.html">A1 - Message</a></li> <li><a href="lessons.html">B1 - Fairies</a></li> <li><a href="lessons.html">C1 - Interview</a></li> <li><a href="lessons.html">C1 - Review</a></li> </ul> </li> <li><a href="blog.html">Blog</a></li> <li><a href="contacts.html">Contact Me</a></li> </ul>

Any insights welcome