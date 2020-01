This bunch of queries seems...overkill

I have a racks table where a rack can be either 1-6

create table racks ( rack_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, room_id TINYINT, ... PRIMARY KEY ( rack_id ) );

Id like put the racks for each room into a select box.

I run this

<?php $sql = 'SELECT rack_id,room_id,title FROM racks WHERE room_id = 1'; $result = mysqli_query($conn, $sql); $sql = 'SELECT rack_id,room_id,title FROM racks WHERE room_id = 2'; $result1 = mysqli_query($conn, $sql); $sql = 'SELECT rack_id,room_id,title FROM racks WHERE room_id = 3'; $result2 = mysqli_query($conn, $sql); $sql = 'SELECT rack_id,room_id,title FROM racks WHERE room_id = 4'; $result3 = mysqli_query($conn, $sql); $sql = 'SELECT rack_id,room_id,title FROM racks WHERE room_id = 5'; $result4 = mysqli_query($conn, $sql); $sql = 'SELECT rack_id,room_id,title FROM racks WHERE room_id = 6'; $result5 = mysqli_query($conn, $sql); ?>

then, I want to give each rooms racks a select box, I

<?php if (mysqli_num_rows($result) > 0) { echo '<select class="form-control" id="Room1" name="Rack1" required>'; echo '<option value="0">Select</option>'; while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { echo '<option value="'.$row['rack_id'].'">'.$row['title'].'</option>'; } echo '</select>'; } //I do this 5 more times

I was thinking, is there a better way to do this so I dont have to query the database soo much?