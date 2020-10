The value of total price changes on the first row only

Thanks @PaulOB for taking a look. I’m going to try and give a fresh take myself too.

Throughout the following I’ll comment out lines of code to indicate that those were the old line before it gets updated. If you choose to use sections of the code those commented lines shouldn’t remain in the code.

Styles

There is a style sheet with some other styles declared in a separate style tag. Hopefully those other styles are not a permanent fixture, and are only there to assist with this investigation.

Inline event handler

The inline event handler on the table element is a bad practice, as it’s spreading your JS code all over the place. The improved way to do that is to add an event listener at the end of the scripting code.

<!--<table border="2" onchange="calculateTotal()">--> <table border="2"> ... <!--<input type="button" onclick="calculateTotal()" value="Calculate Grand Total Price">--> <input type="button" value="Calculate Grand Total Price">

var table = document.querySelector("table"); table.addEventListener("change", calculateTotal); var button = document.querySelector("tfoot [type=button]"); button.addEventListener("click", calculateTotal);

Form / Table interaction

Currently the form is inside of the table tag. It tends to make more sense to keep the table parts together, with the form outside of the table wrapping around everything.

<!--<table border="2"> <form method="post">--> <form method="post">--> <table border="2"> <!--</form> </table>--> </table> </form>

Remove Inline CSS

Next up, I spot some inline CSS styles too on the TR element. Those need to be removed from the within HTML, and moved up to the style tag in the head, and preferably later on out to a css file.

<style> .top-bottom { background-color: skyblue; font-weight: bold; } </style> ... <!--<tr style="font-weight:bold" ; class="top-bottom all" >--> <tr class="top-bottom all">

However, I wouldn’t use CSS to style the top and bottom rows of the table. That’s what the <th> tag is used for instead of <td> . The bold can now be removed from that top-bottom class.

.top-bottom { background-color: skyblue; /*font-weight: bold;*/ }

<tr class="top-bottom all"> <th>No.</th> <th>Book Title</th> <th>Author</th> <th>Category</th> <th style="text-align: right;">Unit Price</th> <th style="text-align: right;">Quantity</th> <th style="text-align: right;">Total</th> </tr>

The top-bottom class can also be removed, because there are <thead> and <tfoot> sections that help you to achieve that instead in tables. When it comes to tfoot though, older browsers can’t have that after the tbody, so typically the thead and tfoot are defined first, with tbody coming afterwards. The table then reorganises them so that tfoot is shown at the bottom where you would expect it to be.

/*.top-bottom {*/ thead, tfoot { background-color: skyblue; }

<thead> <!--<tr class="top-bottom all">--> <tr class="all"> <th>No.</th> <th>Book Title</th> <th>Author</th> <th>Category</th> <th>Unit Price</th> <th>Quantity</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tfoot> <!--<tr class="top-bottom all">--> <tr class="all"> ... </tr> </tfoot> <tbody> ... </tbody>

Removing the all class

I see that you have an all class on every table row. That is a bad use of a class name, and should instead be done from the style declarations section instead.

./*all:hover {*/ .tr:hover { background-color: yellow; }

And now, the all class can be removed from everywhere in the HTML code. For example:

<!--<tr class="all">--> <tr>

Dealing with right-align

I see that you are also aligning the last three column to the right. That seems to be because you want to appropriately align the numbers. Instead of scattering those align parts all over the code, we should instead remove the inline CSS code from being within the HTML code and use a CSS declaration to achieve the alignment instead.

tbody td:nth-child(5) input, tbody td:nth-child(6) input, tbody td:nth-child(7) input { text-align: right; }

<tr> <th>No.</th> <th>Book Title</th> <th>Author</th> <th>Category</th> <!--<th style="text-align: right;">Unit Price</th>--> <th>Unit Price</th> <!--<th style="text-align: right;">Quantity</th>--> <th>Quantity</th> <!--<th style="text-align: right;">Total</th>--> <th>Total</th> </tr>

We can also do similar with the footer, making all of that right aligned without using any HTML classes to achieve that.

Remove inline CSS styles from footer

The background color and font size should be removed from the footer HTML code too, and moved to the CSS declarations section.

#sec6 { background-color: silver; font-size: 18pt; }

<td colspan="2"> <!--<input type="text" name="sec6" id="sec6" value="0.00" readonly="readonly" style="background-color: silver; font-size: 18pt;"/>--> <input type="text" name="sec6" id="sec6" value="0.00" readonly="readonly"/> </td>

And now that the CSS is separate, we can more easily work on improving it. It is the input cell in the right-most cell that gets colored silver, so we can update the CSS to more clearly represent that.

td:last-of-type input { background-color: silver; } tfoot #sec6 { font-size: 18pt; }

And because of that last-of-type CSS declaration, we can remove all of the total_column classes from the HTML code too.

We also don’t need that #sec6 declaration in the styles, because e can use last-of-type to help us achieve that too.

tfoot td:last-of-type input { font-size: 18pt; }

Remove mystery div

There are also what looks to be mystery div tags, that don’t seem to achieve anything. Those can be removed too.

<td> <!--<div>--> <label for="sec3"></label> <input type="text" name="sec3" id="sec3" value="3.00" /> <!--</div>--> </td>

Cleaning up

Lastly, it’s not valid for the JS script to be below the <body> tag. The JS script should be just above the closing body tag, instead of being below.

<!--</body>--> <script> ... </script> </body>

And after running the updated code through jsbeautifier.io we have the updated code, that’s simplified and ready to have the JS code worked on.

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> <title>Book Ordering System</title> <style> thead, tfoot { background-color: skyblue; } tbody td:nth-child(5) input, tbody td:nth-child(6) input, tbody td:nth-child(7) input { text-align: right; } tr:hover { background-color: yellow; } td:last-of-type input { background-color: silver; } tfoot, tfoot input { text-align: right; } tfoot td:last-of-type input { font-size: 18pt; } </style> </head> <body> <h1>Book Ordering System</h1> <form method="post"> <table border="2"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Book Title</th> <th>Author</th> <th>Category</th> <th>Unit Price</th> <th>Quantity</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tfoot> <tr> <td colspan="5"> <input type="button" value="Calculate Grand Total Price"> </td> <td colspan="2"> <input type="text" name="grandTotal" id="grandTotal" value="0.00" readonly="readonly"> </td> </tr> </tfoot> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> <label for="sec1"></label> <input type="text" name="sec1" id="sec1" value="" /> </td> <td> <label for="sec2"></label> <input type="text" name="sec2" id="sec2" value="" /> </td> <td> <select name="category" id="category"> <option value="choose">Please choose the category...</option> <option value="biz">Business</option> <option value="fiction">Fiction</option> <option value="maths">Mathematics</option> <option value="tech">Technology</option> </select> </td> <td> <label for="sec3"></label> <input type="text" name="sec3" id="sec3" value="0.00" /> </td> <td> <label for="sec4"></label> <input type="text" name="sec4" id="sec4" value="0" /> </td> <td> <label for="sec5"></label> <input type="text" name="sec5" id="sec5" value="0.00" readonly="readonly" /> </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <label for="sec1"></label> <input type="text" name="sec1" id="sec1" value="" /> </td> <td> <label for="sec2"></label> <input type="text" name="sec2" id="sec2" value="" /> </td> <td> <select name="category" id="category"> <option value="choose">Please choose the category...</option> <option value="biz">Business</option> <option value="fiction">Fiction</option> <option value="maths">Mathematics</option> <option value="tech">Technology</option> </select> </td> <td> <label for="sec3"></label> <input type="text" name="sec3" id="sec3" value="0.00" /> </td> <td> <label for="sec4"></label> <input type="text" name="sec4" id="sec4" value="0" /> </td> <td> <label for="sec5"></label> <input type="text" name="sec5" id="sec5" value="0.00" readonly="readonly" /> </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <label for="sec1"></label> <input type="text" name="sec1" id="sec1" value="" /> </td> <td> <label for="sec2"></label> <input type="text" name="sec2" id="sec2" value="" /> </td> <td> <select name="category" id="category"> <option value="choose">Please choose the category...</option> <option value="biz">Business</option> <option value="fiction">Fiction</option> <option value="maths">Mathematics</option> <option value="tech">Technology</option> </select> </td> <td> <label for="sec3"></label> <input type="text" name="sec3" id="sec3" value="0.00" /> </td> <td> <label for="sec4"></label> <input type="text" name="sec4" id="sec4" value="0" /> </td> <td> <label for="sec5"></label> <input type="text" name="sec5" id="sec5" value="0.00" readonly="readonly" /> </td> </tr> <tr> <td>4</td> <td> <label for="sec1"></label> <input type="text" name="sec1" id="sec1" value="" /> </td> <td> <label for="sec2"></label> <input type="text" name="sec2" id="sec2" value="" /> </td> <td> <select name="category" id="category"> <option value="choose">Please choose the category...</option> <option value="biz">Business</option> <option value="fiction">Fiction</option> <option value="maths">Mathematics</option> <option value="tech">Technology</option> </select> </td> <td> <label for="sec3"></label> <input type="text" name="sec3" id="sec3" value="0.00" /> </td> <td> <label for="sec4"></label> <input type="text" name="sec4" id="sec4" value="0" /> </td> <td> <label for="sec5"></label> <input type="text" name="sec5" id="sec5" value="0.00" readonly="readonly" /> </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <label for="sec1"></label> <input type="text" name="sec1" id="sec1" value="" /> </td> <td> <label for="sec2"></label> <input type="text" name="sec2" id="sec2" value="" /> </td> <td> <select name="category" id="category"> <option value="choose">Please choose the category...</option> <option value="biz">Business</option> <option value="fiction">Fiction</option> <option value="maths">Mathematics</option> <option value="tech">Technology</option> </select> </td> <td> <label for="sec3"></label> <input type="text" name="sec3" id="sec3" value="0.00" /> </td> <td> <label for="sec4"></label> <input type="text" name="sec4" id="sec4" value="0" /> </td> <td> <label for="sec5"></label> <input type="text" name="sec5" id="sec5" value="0.00" readonly="readonly" /> </td> </tr> </tbody> </table> </form> <script> function calculateTotal() { // Get the input values // a = Number(document.getElementById("sec3").value); b = Number(document.getElementById("sec4").value); // Do the multiplication c = a * b; // Set the value of the total document.getElementById("sec5").value = c; } var table = document.querySelector("table"); table.addEventListener("change", calculateTotal); var button = document.querySelector("tfoot [type=button]"); button.addEventListener("click", calculateTotal); </script> </body> </html>

I’m pretty sure that people in the HTML+CSS forum can apply further wisdom to those parts of your code, but that’s all from me on it for now.

Next up I’ll work on the JS code and get that working.