The value of total price changes on the first row only

When I entered the unit price* quantity, it works and the values for total price changes on the 1st row only. However, it could not be done on the rest of the rows. So, do u mind helping me to figure out and help me solve my problem. Below are the codes I’m working on right now:

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> <title>Book Ordering System</title> <style> .top-bottom{ background-color: skyblue; } .total_column{ background-color: silver; } .all:hover{ background-color: yellow; } td .align-right input { text-align: right; } </style> </head> <body> <h1>Book Ordering System</h1> <table border="2" onchange="calculateTotal()"> <form method="post"> <tr style="font-weight:bold" ; class="top-bottom all" > <td>No.</td> <td>Book Title</td> <td>Author</td> <td>Category</td> <td style="text-align: right;">Unit Price</td> <td style="text-align: right;">Quantity</td> <td style="text-align: right;">Total</td> </tr> <tr class="all"> <td>1</td> <td> <label for="sec1"></label> <input type="text" name="sec1" id="sec1" value=""/> </td> <td> <label for="sec2"></label> <input type="text" name="sec2" id="sec2" value=""/> </td> <td> <select name="category" id="category"> <option value="choose">Please choose the category...</option> <option value="biz">Business</option> <option value="fiction">Fiction</option> <option value="maths">Mathematics</option> <option value="tech">Technology</option> </select> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec3"></label> <input type="text" name="sec3" id="sec3" value="0.00" /> </div> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec4"></label> <input type="text" name="sec4" id="sec4" value="0" /> </div> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec5"></label> <input type="text" name="sec5" id="sec5" value="0.00" readonly="readonly" class="total_column" /> </div> </td> </tr> <tr class="all"> <td>2</td> <td> <label for="sec1"></label> <input type="text" name="sec1" id="sec1" value=""/> </td> <td> <label for="sec2"></label> <input type="text" name="sec2" id="sec2" value=""/> </td> <td> <select name="category" id="category"> <option value="choose">Please choose the category...</option> <option value="biz">Business</option> <option value="fiction">Fiction</option> <option value="maths">Mathematics</option> <option value="tech">Technology</option> </select> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec3"></label> <input type="text" name="sec3" id="sec3" value="0.00"/> </div> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec4"></label> <input type="text" name="sec4" id="sec4" value="0"/> </div> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec5"></label> <input type="text" name="sec5" id="sec5" value="0.00" readonly="readonly" class="total_column " /> </div> </td> </tr> <tr class="all"> <td>3</td> <td> <label for="sec1"></label> <input type="text" name="sec1" id="sec1" value=""/> </td> <td> <label for="sec2"></label> <input type="text" name="sec2" id="sec2" value=""/> </td> <td> <select name="category" id="category"> <option value="choose">Please choose the category...</option> <option value="biz">Business</option> <option value="fiction">Fiction</option> <option value="maths">Mathematics</option> <option value="tech">Technology</option> </select> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec3"></label> <input type="text" name="sec3" id="sec3" value="0.00"/> </div> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec4"></label> <input type="text" name="sec4" id="sec4" value="0"/> </div> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec5"></label> <input type="text" name="sec5" id="sec5" value="0.00" readonly="readonly" class="total_column" /> </div> </td> </tr> <tr class="all"> <td>4</td> <td> <label for="sec1"></label> <input type="text" name="sec1" id="sec1" value=""/> </td> <td> <label for="sec2"></label> <input type="text" name="sec2" id="sec2" value=""/> </td> <td> <select name="category" id="category"> <option value="choose">Please choose the category...</option> <option value="biz">Business</option> <option value="fiction">Fiction</option> <option value="maths">Mathematics</option> <option value="tech">Technology</option> </select> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec3"></label> <input type="text" name="sec3" id="sec3" value="0.00"/> </div> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec4"></label> <input type="text" name="sec4" id="sec4" value="0"/> </div> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec5"></label> <input type="text" name="sec5" id="sec5" value="0.00" readonly="readonly" class="total_column" /> </div> </td> </tr> <tr class="all"> <td>5</td> <td> <label for="sec1"></label> <input type="text" name="sec1" id="sec1" value=""/> </td> <td> <label for="sec2"></label> <input type="text" name="sec2" id="sec2" value=""/> </td> <td> <select name="category" id="category"> <option value="choose">Please choose the category...</option> <option value="biz">Business</option> <option value="fiction">Fiction</option> <option value="maths">Mathematics</option> <option value="tech">Technology</option> </select> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec3"></label> <input type="text" name="sec3" id="sec3" value="0.00"/> </div> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec4"></label> <input type="text" name="sec4" id="sec4" value="0"/> </div> </td> <td> <div class="align-right"> <label for="sec5"></label> <input type="text" name="sec5" id="sec5" value="0.00" readonly="readonly" class="total_column"/> </div> </td> </tr> <tr class="top-bottom all"> <td colspan="5" align="right"> <div class="align-right" > <input type="button" onclick="calculateTotal()" value="Calculate Grand Total Price"> </div> </td> <td colspan="2" align="right"> <div class="align-right"> <input type="text" name="sec6" id="sec6" value="0.00" readonly="readonly" style="background-color: silver; font-size: 18pt;"/> </div> </td> </tr> </form> </table> </body> <script> function calculateTotal(){ // Get the input values // a = Number(document.getElementById("sec3").value); b = Number(document.getElementById("sec4").value); // Do the multiplication c = a*b; // Set the value of the total document.getElementById("sec5").value = c; } </script> </html>