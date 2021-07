pixeldroid: pixeldroid: Is it possible assign an id to an <ol> and use nth-child to target the list items?

It’s possible in CSS to target the list items for styling but not as values of an href attribute like you have above.

You would need the href fragment identifier to point directly to the list item you want to navigate to.

e.g.

<nav> <a href="#ref1"><sup>1</sup></a> <a href="#ref2"><sup>2</sup></a> <a href="#ref3"><sup>3</sup></a> <a href="#ref4"><sup>4</sup></a> </nav> <ol id="reference"> <li id="ref1">One</li> <li id="ref2">Two</li> <li id="ref3">Three</li> <li id="ref4">Four</li> </ol>

The CSS can only be used as CSS

I did a jQuery footnote example a while ago which automated the process a little.