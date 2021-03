I’m setting up a citation/reference system for publications.

Is it possible assign an id to an <ol> and use nth-child to target the list items?

I have tried these:

<a href="#reference li:nth-child(1)"><sup>1</sup></a> <a href="#ol#reference li:nth-child(1)"><sup>1</sup></a> <a href="#reference:nth-child(1)"><sup>1</sup></a> <a href="#reference :nth-child(1)"><sup>1</sup></a> <ol id="reference"> <li>One</li> <li>Two</li> <li>Three</li> </ol>

Thanks.