Tổng quan về các định dạng quảng cáo Online của Google Ads

Trong khi quảng cáo văn bản thường quảng cáo doanh nghiệp hoặc dịch vụ. Quảng cáo băng chuyền quảng cáo các sản phẩm cụ thể. Một sự khác biệt khác so với quảng cáo văn bản là quảng cáo văn bản có giới hạn trở lên là bốn quảng cáo ở đầu trang. Trong khi quảng cáo băng chuyền có thể xuất hiện trong các nhóm gần 20 quảng cáo.

Quảng cáo văn bản của Google là loại quảng cáo tìm kiếm phổ biến nhất. Chúng xuất hiện ở đầu trang kết quả tìm kiếm và đôi khi ở cuối trang. Lý do chúng được gọi là quảng cáo văn bản là chúng hoàn toàn bao gồm văn bản. Nó chứa thẻ tiêu đề hoặc dòng tiêu đề, URL và mô tả.

Do 93% tất cả các trải nghiệm trực tuyến đều bắt đầu từ công cụ tìm kiếm. Nên không có gì ngạc nhiên khi quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google là một trong những dạng quảng cáo Online phổ biến và hiệu quả nhất. Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm hiển thị trong kết quả tìm kiếm cùng với kết quả không phải trả tiền.

