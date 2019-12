Hi there,

Can anyone tell me if this line is correct:

$output .= '<ul>'; foreach ($chunk as $subterms) { $output .= '<li class="'. $category_name .'"><a href="' . get_term_link( $subterms ) . '">' . $subterms->name; if($jobs_counter=='yes'){ $output .= '<span>' . $subterms->count . '</span>'; } $output .= '</a></li>'; } $output .= '</ul>';

It is outputting the following HTML for the li as a blank class:

<li class="">

Thanks