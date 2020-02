Subquery is not supported in dbase database

I tried to run this query in dbase database but subquery is not supported inside the left outer join .How to run this query in dbase with same data without using subquery inside the left outer join.

select sum(h.netto) netto, sum(h.brutto) brutto,

sum(h.netto*(1-h.zero_quote)) nettooHB,

sum(h.brutto*(1-h.zero_quote)) bruttooHB,

sum(h.menge) menge, artikelgruppe.nummer,

artikelgruppe.name, kasse.name oName,

kasse.nummer oNummer from hist_dat h

left outer join wg obergruppen on h.wg = obergruppen.nummer and obergruppen.is_og = true

left outer join kellner on h.kellner = kellner.nummer

left outer join mwst on h.mwst_kz = mwst.nummer

left outer join wg artikelgruppe

on h.sparte = artikelgruppe.nummer and artikelgruppe.is_og = false

left outer join kk outlet on h.kassen_kr = outlet.nummer

left outer join artikel on h.artikel = artikel.nummer

left outer join (select datum name, datum nummer from hist_dat where datum between ‘2019-05-28’ and ‘2019-06-01’ and kassen_kr between 1 and 2 group by datum ) datum on h.datum = datum.nummer

left outer join kassen kasse on h.kasse = kasse.nummer

left outer join (select rechnung nummer, rechnung name from hist_dat where datum between ‘2019-05-28’ and ‘2019-06-01’ and kassen_kr between 1 and 2 group by rechnung) rechnung on h.rechnung = rechnung.nummer

left outer join (select artikel nummer, name, rechnung from hist_dat where datum between ‘2019-05-28’ and ‘2019-06-01’ and kassen_kr between 1 and 2

and artikel <= 0 group by rechnung, artikel, name) zahlarten on h.rechnung = zahlarten.rechnung

where h.datum between ‘2019-05-28’ and ‘2019-06-01’ and h.kassen_kr between 1 and 2 and h.artikel >= 0

and obergruppen.is_kombi = false and obergruppen.is_auslage = false group by artikelgruppe.nummer, artikelgruppe.name, kasse.name, kasse.nummer order by kasse.nummer