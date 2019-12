$var="I am a boy";

I have a variabe like the above.

$result=str_replace('a', 'x', $var);

With the code above ,the value of $result will be “I xm x boy”.

I like to make it str_replace the first “a” only.

The would-be code below doesn’t work correctly, but it shows what I want…

$result=str_replace('a', 'x', $var, 1);

My target result is “I xm a boy”