So I have 2 numbers 1 and 10, I want to count these in my dropdown in increments of 1

Here is my code so far:

html (angular)

<option *ngFor="let i of yearRange(5, 100)" [value]="i">{{i}}</option>

function is. complaining about .fill()

yearRange(start: number, end: number): number[] { return Array(end - start + 1).fill().map((_, idx) => start + idx); }

when I remove the .fill() I get a loop but the outputs are blank