Speech bubble on hovering an image?

How is this done? I have been trying at it to no avail. Seen examples as well, but still not getting it down

.photo { position:absolute; top:180px; left:250px; z-index:1; width:175px; height:175px; box-shadow:none; border-radius:50%; border:none; background:none; } body { background:black; } .bubble { margin-top:50px; position: relative; width: 175px; height: 100px; padding: 0px; background: #ffffff; -webkit-border-radius: 100px; -moz-border-radius: 100px; border-radius: 100px; border: green solid 2px; top:25px; left:108px; transform:rotate(180deg); filter: drop-shadow(-4px -4px 4px #ccc); display:none; } .bubble:hover { margin-top:50px; position: relative; width: 175px; height: 100px; padding: 0px; background: #ffffff; -webkit-border-radius: 100px; -moz-border-radius: 100px; border-radius: 100px; border: green solid 2px; top:25px; left:108px; transform:rotate(180deg); filter: drop-shadow(-4px -4px 4px #ccc); display:block; } .bubble:after { content: ''; position: absolute; border-style: solid; border-width: 0 20px 20px; border-color: white transparent; display: block; width: 0; z-index: 1; top: -10px; left: 25px; transform:rotate(-135deg); } .bubble:before { content: ''; position: absolute; border-style: solid; border-width: 0 20px 20px; border-color: green transparent; display: block; width: 0; z-index: -1; top: -16px; left: 22px; transform:rotate(-138deg); } p { width:54px; background:none; font-family:Trebuchet MS, Arial, Verdana; font-size:32px; transform:rotate(180deg); position:relative; top:0px; left:65px; filter: drop-shadow(2px 2px 2px #555); }

<a href="https://imgbb.com/"><img class="photo" src="https://i.ibb.co/q0C4D4M/58461451-594363321051717-6049779766507077632-n.jpg" alt="58461451-594363321051717-6049779766507077632-n" border="0"></a> <div class="bubble"> <p>Hey!</p> </div>

So what I want to do, is make that speech bubble appear when I hover over her image.