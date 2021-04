Sorting an array

[off-topic]

May I suggest writing setting the $sql statement like the following because it is so much easier to see at a glance what is happening and it is also far easier to modify:

<?php declare(strict_types=1); error_reporting(-1); ini_set('display_errors', 'true'); $rack_id = 'DEBUG_$rack_id'; $sql = ' SELECT type, assets.asset_id, blade_servers.name AS blade_server_name, blade_server_id, blade_server_type_id, blade_servers.beginning_ru AS blade_server_beginning_ru, blade_servers.ending_ru AS blade_server_ending_ru, kvms.name AS kvm_name, kvm_id,kvm_type_id,kvms.beginning_ru AS kvm_beginning_ru, kvms.ending_ru AS kvm_ending_ru, monitors.name AS monitor_name, monitor_id, monitors.beginning_ru AS monitor_beginning_ru, monitors.ending_ru AS monitor_ending_ru, servers.name AS server_name, server_id, servers.beginning_ru AS server_beginning_ru, servers.ending_ru AS server_ending_ru, shelf_id, shelfs.beginning_ru shelf_beginning_ru FROM assets LEFT JOIN blade_servers ON assets.asset_id = blade_servers.asset_id LEFT JOIN kvms ON assets.asset_id = kvms.asset_id LEFT JOIN monitors ON assets.asset_id = monitors.asset_id LEFT JOIN servers ON assets.asset_id = servers.asset_id LEFT JOIN shelfs ON assets.asset_id = shelfs.asset_id WHERE rack_id = ' .$rack_id .' AND type !="rack" '; // DEBUG echo '<pre> $sql ==> '; // add line-feeds echo $sql; echo '</pre>';

Output

$sql ==> SELECT type, assets.asset_id, blade_servers.name AS blade_server_name, blade_server_id, blade_server_type_id, blade_servers.beginning_ru AS blade_server_beginning_ru, blade_servers.ending_ru AS blade_server_ending_ru, kvms.name AS kvm_name, kvm_id,kvm_type_id,kvms.beginning_ru AS kvm_beginning_ru, kvms.ending_ru AS kvm_ending_ru, monitors.name AS monitor_name, monitor_id, monitors.beginning_ru AS monitor_beginning_ru, monitors.ending_ru AS monitor_ending_ru, servers.name AS server_name, server_id, servers.beginning_ru AS server_beginning_ru, servers.ending_ru AS server_ending_ru, shelf_id, shelfs.beginning_ru shelf_beginning_ru FROM assets LEFT JOIN blade_servers ON assets.asset_id = blade_servers.asset_id LEFT JOIN kvms ON assets.asset_id = kvms.asset_id LEFT JOIN monitors ON assets.asset_id = monitors.asset_id LEFT JOIN servers ON assets.asset_id = servers.asset_id LEFT JOIN shelfs ON assets.asset_id = shelfs.asset_id WHERE rack_id = DEBUG_$rack_id AND type !="rack"

Also are these parameters correct or should they be separated by a comma?

shelfs.beginning_ru shelf_beginning_ru

