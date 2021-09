Sorting an array based on a key

I have an array

echo '<pre>';print_r($assetArray);echo '</pre>';

which results in

Array ( [0] => Array ( [name] => [id] => 1 [asset_type] => 1 [chassis_row] => 1 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => Brocade [model] => VDX 2730 ) [1] => Array ( [name] => [id] => 2 [asset_type] => 1 [chassis_row] => 6 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => Brocade [model] => VDX 2730 ) [2] => Array ( [name] => [id] => 1 [asset_type] => 2 [chassis_row] => 3 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => Aculab [model] => E1/T1 PCI ) [3] => Array ( [name] => [id] => 2 [asset_type] => 2 [chassis_row] => 8 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => Aculab [model] => E1/T1 PCI ) [4] => Array ( [name] => [id] => 1 [asset_type] => 4 [chassis_row] => 4 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => 3Com [model] => 3CB9LF10MC ) [5] => Array ( [name] => [id] => 2 [asset_type] => 4 [chassis_row] => 5 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => Unknown [model] => Unknown ) [6] => Array ( [name] => [id] => 3 [asset_type] => 3 [chassis_row] => 2 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => 3Com [model] => 3C16791C ) [7] => Array ( [name] => [id] => 4 [asset_type] => 3 [chassis_row] => 7 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => 3Com [model] => 3C16791C ) [8] => Array ( [name] => [id] => 2 [asset_type] => 5 [chassis_row] => 9 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => Unknown [model] => Unknown ) )

I’m trying to sort the array based on 2 keys (chassis_row and chassis_col) in ascending order so the new array is

[1] => Array ( [name] => [id] => 3 [asset_type] => 3 [chassis_row] => 2 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => 3Com [model] => 3C16791C ) [2] => Array ( [name] => [id] => 1 [asset_type] => 2 [chassis_row] => 3 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => Aculab [model] => E1/T1 PCI ) [3] => Array ( [name] => [id] => 1 [asset_type] => 4 [chassis_row] => 4 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => 3Com [model] => 3CB9LF10MC ) [4] => Array ( [name] => [id] => 2 [asset_type] => 4 [chassis_row] => 5 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => Unknown [model] => Unknown ) [5] => Array ( [name] => [id] => 2 [asset_type] => 1 [chassis_row] => 6 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => Brocade [model] => VDX 2730 ) [6] => Array ( [name] => [id] => 4 [asset_type] => 3 [chassis_row] => 7 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => 3Com [model] => 3C16791C ) [7] => Array ( [name] => [id] => 2 [asset_type] => 2 [chassis_row] => 8 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => Aculab [model] => E1/T1 PCI ) [8] => Array ( [name] => [id] => 2 [asset_type] => 5 [chassis_row] => 9 [chassis_col] => 1 [manufacturer] => Unknown [model] => Unknown )

