Sort an array

I have

Array ( [0] => Array ( [network_card_name] => fhjgsh [0] => fhjgsh [network_card_id] => 1 [1] => 1 [beginning_ru] => 42.0 [2] => 42.0 [ending_ru] => 45.0 [3] => 45.0 [beginning_x] => 0.0 [4] => 0.0 ) [1] => Array ( [network_panel_name] => hkl; [0] => hkl; [network_panel_id] => 1 [1] => 1 [beginning_ru] => 37.0 [2] => 37.0 [ending_ru] => 38.0 [3] => 38.0 [beginning_x] => [4] => [external_width] => 17.500 [5] => 17.500 [external_height] => 3.500 [6] => 3.500 ) [2] => Array ( [network_standard_name] => sfggjh [0] => sfggjh [network_standard_id] => 1 [1] => 1 [beginning_ru] => 34.0 [2] => 34.0 [ending_ru] => 34.9 [3] => 34.9 [beginning_x] => 32.1 [4] => 32.1 [external_width] => 8.386 [5] => 8.386 [external_height] => 1.575 [6] => 1.575 ) [3] => Array ( [server_name] => dgh gy [0] => dgh gy [server_id] => 1 [1] => 1 [beginning_ru] => 41.0 [2] => 41.0 [ending_ru] => 41.0 [3] => 41.0 [beginning_x] => 0.0 [4] => 0.0 [external_width] => 17.500 [5] => 17.500 [external_height] => 1.750 [6] => 1.750 ) [4] => Array ( [shelf_id] => 2 [0] => 2 [ending_ru] => 42.0 [1] => 42.0 [beginning_ru] => 42.0 [2] => 42.0 ) [5] => Array ( [periphial_storage_name] => jl;hkl [0] => jl;hkl [periphial_storage_id] => 1 [1] => 1 [beginning_ru] => 30.0 [2] => 30.0 [ending_ru] => 33.0 [3] => 33.0 [beginning_x] => 0.0 [4] => 0.0 [external_width] => 17.500 [5] => 17.500 [external_height] => 7.000 [6] => 7.000 ) )

Given its an array or arrays, how can I sort it by beginning_x?