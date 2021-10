Sort alphanumeric values in SQL Server

Current result:

2 2a 2aa 2ab 2b 2c 3 3a 3aa 3ab 3b 3c

Expected result:

2 2a 2b 2c 3 3a 3b 3c 2aa 2ab 3aa 3ab

This is what I tried:

Select LineNo FROM [Table]

WHERE LineNo!=’’

ORDER BY CASE WHEN ISNUMERIC(LineNo)=1

THEN CAST(LineNo as int) WHEN PATINDEX(’%[^0-9]%’,LineNo) > 1

THEN CAST( LEFT( LineNo, PATINDEX(’%[^0-9]%’,LineNo) - 1) as int)

ELSE 2147483648 END,

CASE WHEN ISNUMERIC(LineNo)=1

THEN NULL WHEN PATINDEX(’%[^0-9]%’,LineNo) > 1

THEN SUBSTRING( LineNo, PATINDEX(’%[^0-9]%’,LineNo) , 50 )

ELSE LineNo END