SMTP Error: Could not connect to SMTP host.

<?php session_start(); include_once("../Connection/Connection.php"); use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer; use PHPMailer\PHPMailer\Exception; if(isset($_POST['Approved'])){ $patient_id = $_POST['ID']; $sql = "UPDATE tbl_patient SET request_status = 'Approved' WHERE patient_id = '$patient_id'"; $user = mysqli_query($con, $sql); $sqluser = "SELECT `patient_id`,`patient_name`,`patient_email` FROM tbl_patient WHERE patient_id = '$patient_id'"; $userresult = mysqli_query($con, $sqluser); while($row = mysqli_fetch_assoc($userresult)){ if(!empty($row['patient_email'])){ require '../PHPMailer-master/src/Exception.php'; require '../PHPMailer-master/src/PHPMailer.php'; require '../PHPMailer-master/src/SMTP.php'; require_once '../PHPMailer-master/src/PHPMailer.php'; require_once '../PHPMailer-master/src/SMTP.php'; date_default_timezone_set('Asia/Manila'); $d=strtotime('today'); $day=date('Y-m-d h:i:s'); $subj = 'Donation Approval '. date("m-d-Y h:i:s a"); $new_body = "TO: ".$row['patient_name']."

"; $new_body .= "RE: ".$subj."



"; $new_body .= "Dear ".$row['patient_name'].",



"; $new_body .= "You're Request Form you sent has been Approved. Wait for donor to donate.



"; $new_body .= "Contact us if you have any questions.

"; $new_body .= "Municipality of Bacnotan

"; $new_body .= "trialforsystem39@gmail.com

"; //echo $new_body; $mail = new PHPMailer(true); try{ $mail->isSMTP(); $mail->SMTPDebug = 2; $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; $mail->SMTPAuth = true; $mail->Username = 'trialforsystem39@gmail.com'; $mail->Password = '!@#$%^&*()qwerty'; $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS; $mail->Port = 587; $mail->SetFrom('trialforsystem39@gmail.com', "Online Blood Donation"); $mail->AddReplyTo('trialforsystem39@gmail.com', "Online Blood Donation"); $mail->Subject = $subj; $mail->Body = $new_body; $mail->addAddress($row['patient_email']); if(!$mail->Send()) { echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo; } else { } }catch(Exception $e){ echo $e->getMessage(); } } } } if(isset($_POST['Declined'])){ $id = $_POST['ID']; $d_id = $_POST['D_ID']; $name = $_POST['NAME']; $date = $_POST['SEND_DATE']; // $approve = $_POST['approve']; // $reject = $_POST['reject']; $sql = "UPDATE tbl_patient SET request_status = 'Declined' WHERE patient_id = '$id'"; $user = $con->query($sql) or die ($con->error); //header("Location: ../Admin_dashboard_requests.php?declined=success&D_ID=".$d_id."&name=".$name."&send_date=".$date); //exit(); } ?>