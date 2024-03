Can you get the dimensions of an image uploaded using this method and display it based on original image size??

function readURL(input) {

if (input.files && input.files[0]) {

var reader = new FileReader();

reader.onload = function (e) {

$(‘#image’)

.attr(‘src’, e.target.result)

.width(250)

.height(200);

};

reader.readAsDataURL(input.files[0]);

}

}