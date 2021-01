Simple css jquery modal

You are using the same id twice. Once to trigger the swap and once for the name of the form. Ids must be unique. Use a different id for the js click action from the name of the form.

e.g.

<h1>My First Heading</h1> <p>My first paragraph.</p> <button class="button btn2">Green</button> <div class="bg-modal"> <div class="Modal-content"> <div class="close">+</div> <form id="login2" action=""> <label for="Email">E=mail</label> <input id="Email" type="email" placeholder="E-mail"> <label for="Password">Password</label> <input id="Password" type="text" placeholder="Password"> <a class="btn_a1" href="">Submit</a> <div class="span-alter"> <span class="">Forgot password ?<a id="resetpw"><b> Change here.</b></a></span> <span class="">Not yet member ?<a href=""><b> Register here.</b></a></span> </div> </form> <form id="reset-password" action=""> <label for="Email">E=mail</label> <input id="Email" type="email" placeholder="E-mail"> <label for="Password">Password</label> <input id="Password" type="text" placeholder="Password"> <a class="btn_a1" href="">Submit</a> <div class="span-alter"> <span class="">Forgot password ?<a id="login-main"><b> Login here.</b></a></span> <span class="">Not yet member ?<a href=""><b href=""> Register here.</b></a></span> </div> </form> </div> </div> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script> $(document).ready(function() { $(".close").click(function() { $(".bg-modal").fadeOut("slow"); // $(".bg-modal").hide(); }); $(".btn2").click(function() { $(".bg-modal").fadeIn("slow"); //$(".bg-modal").show(); }); $("#resetpw").on("click", function() { $("#login2").css("display", "none"); $("#reset-password").css("display", "block"); e.preventDefault(); }); $("#login-main").on("click", function() { $("#login2").css("display", "block"); $("#reset-password").css("display", "none"); e.preventDefault(); }); }); </script>

You would then need to hide the reset password field which can be done in CSS.

#reset-password { display: none; }

Although I guess you should hide it with js instead of CSS so is available if js is not working.

$("#reset-password").hide();

Don’t forget to change the modal to fixed and set its position otherwise the rules do not make sense.

.bg-modal { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: auto; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6); display: flex; justify-content: center; align-items: center; }

Revised CSS with above changes:

.button { background-color: #4caf50; /* Green */ border: none; color: white; padding: 15px 32px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 16px; margin: 4px 2px; cursor: pointer; } /*modal*/ .bg-modal { position: relative; width: 100%; height: 100%; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3); position: fixed; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; display: flex; justify-content: center; align-items: center; } .Modal-content { display: flex; justify-content: center; align-items: center; position: relative; width: 480px; height: auto; margin: auto; background-color: white; text-align: center; padding: 10px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; flex-wrap: wrap; } .Modal-content form { flex: 1 0 100%; margin: 20px auto; } .Modal-content input { width: 80%; height: 28px; display: block; margin: 20px auto; } Modal-content .span_alter { display: inline-block; } .close { position: absolute; top: 16px; right: 16px; font-size: 42px; transform: rotate(45deg); cursor: pointer; } .Modal-content label { position: relative; text-align: left; display: block; width: 80%; margin: auto; } .btn_a1 { background-color: #4caf50; border: none; color: white; padding: 15px 32px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 16px; margin: 4px 2px; cursor: pointer; } .span-alter .btn_a1 { float: left; }

HTML changes.

<h1>My First Heading</h1> <p>My first paragraph.</p> <button class="button btn2">Green</button> <div class="bg-modal"> <div class="Modal-content"> <div class="close">+</div> <form id="login2" action=""> <label for="Email">E=mail</label> <input id="Email" type="email" placeholder="E-mail"> <label for="Password">Password</label> <input id="Password" type="text" placeholder="Password"> <a class="btn_a1" href="">Submit</a> <div class="span-alter"> <span class="">Forgot password ?<a id="resetpw"><b> Change here.</b></a></span> <span class="">Not yet member ?<a href=""><b> Register here.</b></a></span> </div> </form> <form id="reset-password" action=""> <label for="Email2">E=mail</label> <input id="Email2" type="email" placeholder="E-mail"> <label for="Password2">Password</label> <input id="Password2" type="text" placeholder="Password"> <a class="btn_a1" href="">Submit</a> <div class="span-alter"> <span class="">Forgot password ?<a id="login-main"><b> Login here.</b></a></span> <span class="">Not yet member ?<a href=""><b href=""> Register here.</b></a></span> </div> </form> </div> </div> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script> $(document).ready(function() { $("#reset-password").hide(); $(".close").click(function() { $(".bg-modal").fadeOut("slow"); // $(".bg-modal").hide(); }); $(".btn2").click(function() { $(".bg-modal").fadeIn("slow"); //$(".bg-modal").show(); }); $("#resetpw").on("click", function() { $("#login2").css("display", "none"); $("#reset-password").css("display", "block"); e.preventDefault(); }); $("#login-main").on("click", function() { $("#login2").css("display", "block"); $("#reset-password").css("display", "none"); e.preventDefault(); }); }); </script>

Remember ids must be different even in the forms that are shown and hidden.