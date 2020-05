I have this categories structure for category and parent:

| id | title | parent_id | | 1 | cat1 | 0 | | 2 | cat2 | 1 | | 3 | cat3 | 2 | | 4 | cat4 | 0 |

I need to show output using GROUP_CONCAT and SEPERATOR ' >' like this:

cat 1 cat 1 > cat 2 cat 1 > cat 2 > cat 3 cat 4

How do can i generate this? thanks for any help.