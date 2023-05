Hi, with a userscript and from this saved page (the original is protected), field “Generi”, I’m trying to set the option “Letteratura per ragazzi” as default value. I’ve tried this script without success:

document.getElementById('idcdGenerePbb1').value = "R"; document.querySelector("div.chosen-container-single.grid-8 a.chosen-single.chosen-default span").innerHTML = "Letteratura per ragazzi";

Original code of the field here.

Thank you!