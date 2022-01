Selecting a random css class from a list

I created a random background code here.

3 different ways.

How do I know which is the better of the 3 codes I made?

The first 2 codes use an array, code 3 uses the least amount of code.

To see that it works, just click run in the jsfiddle.

Code 1

https://jsfiddle.net/a6hm3s5d/1/

(function randomBackground() { const colors = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']; const random = colors[Math.floor(Math.random() * colors.length)]; document.querySelector('body').classList.add('play' + random); }());

Code 2

https://jsfiddle.net/r2c5Lf4v/1/

(function randomBackground() { const colors = ['play1', 'play2', 'play3', 'play4', 'play5', 'play6', 'play7', 'play8', 'play9']; const random = Math.floor(Math.random() * colors.length); document.querySelector('body').classList.add(colors[random]); }());

Code 3

https://jsfiddle.net/zhtkyjep/

(function randomBackground() { const random = Math.floor(Math.random() * 8 + 1); document.querySelector('body').classList.add('play' + random); }());

css