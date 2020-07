Select the last position of the same row in MySQL

Hi all, i need your help.

The version of MySQL database is 5.5.62

This is my table

+-----+---------------------+----------+--------------+ | sId | sDateHour | sElement | sStatus | +-----+---------------------+----------+--------------+ | 1 | 2020-01-01 01:54:40 | 044572 | Registered | | 2 | 2020-01-01 02:02:11 | 035219 | Unregistered | | 3 | 2020-01-01 02:36:01 | 044572 | Unregistered | | 4 | 2020-01-01 02:36:06 | 020523 | Registered | | 5 | 2020-01-01 02:36:15 | 020523 | Unregistered | | 6 | 2020-01-01 03:05:22 | 065164 | Unregistered | | 7 | 2020-01-01 03:05:51 | 086113 | Registered | | 8 | 2020-01-01 03:49:09 | 086113 | Unregistered | | 9 | 2020-01-01 03:58:58 | 070328 | Unregistered | | 10 | 2020-01-01 04:15:15 | 065570 | Unregistered | | 11 | 2020-01-01 04:27:29 | 045473 | Registered | | 12 | 2020-01-01 04:40:36 | 074000 | Unregistered | | 13 | 2020-01-01 04:40:43 | 045473 | Unregistered | | 14 | 2020-01-01 05:00:50 | 070245 | Unregistered | | 15 | 2020-01-01 06:17:53 | 079107 | Registered | +-----+---------------------+----------+--------------+

i need to select the last position (field sDateHour ) of the same row value sElement when the sStatus value is Unregistered

i need this return

+-----+---------------------+----------+--------------+ | sId | sDateHour | sElement | sStatus | +-----+---------------------+----------+--------------+ | 2 | 2020-01-01 02:02:11 | 035219 | Unregistered | | 3 | 2020-01-01 02:36:01 | 044572 | Unregistered | | 5 | 2020-01-01 02:36:15 | 020523 | Unregistered | | 6 | 2020-01-01 03:05:22 | 065164 | Unregistered | | 8 | 2020-01-01 03:49:09 | 086113 | Unregistered | | 9 | 2020-01-01 03:58:58 | 070328 | Unregistered | | 10 | 2020-01-01 04:15:15 | 065570 | Unregistered | | 12 | 2020-01-01 04:40:36 | 074000 | Unregistered | | 13 | 2020-01-01 04:40:43 | 045473 | Unregistered | | 14 | 2020-01-01 05:00:50 | 070245 | Unregistered | +-----+---------------------+----------+--------------+

e.g.

In this case in table i have the same element 044572 value

+-----+---------------------+----------+--------------+ | sId | sDateHour | sElement | sStatus | +-----+---------------------+----------+--------------+ | 1 | 2020-01-01 01:54:40 | 044572 | Registered | | 3 | 2020-01-01 02:36:01 | 044572 | Unregistered | +-----+---------------------+----------+--------------+

the sId number no. 3 is newer (last position) than sId no. 1 and the value of sElement is Unregistered

i need extract this row

And I have tried this solution without success because the set is empty

mysql> SELECT * FROM `tbl_elements` A INNER JOIN ( SELECT sStatus, sElement, MAX(sDateHour) LastDatetimeForElements FROM `tbl_elements` WHERE sStatus = 'Unregistered' ) B ON A.sElement = B.sElement AND A.sDateHour = B.LastDatetimeForElements; Empty set

How to do resolve this?

Please, any suggestion

My table below