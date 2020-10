Sample Data insertion in sql using ajax

<?php include 'dbConnection.php'; $sql = "INSERT INTO students (name,email,password) VALUES ('Donald','sample@sample.com,','adf'), ('Trump','sample@sample.com,','dfg'), ('Vladmir','sample@sample.com,','ddd'), ('Putin','sample@sample.com,','fgh'), ('Papa','sample@sample.com,','dfg'), ('Johnson','sample@sample.com,','fvb')";

the above is a sample.php file.

when a button clicks Insert sample data. I want to insert sample data into the MYSQL table.

AJAX Code:

// Insert Sample data $("#sample").click(function(e) { e.preventDefault(); $.ajax({ url:"sample.php", method:"POST", data: JSON.stringify(mydata), success: function(data){ showData(); }, }); }

But nothing is happening

On click in the URL ends ? is appearing.