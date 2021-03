Run a function once an option is selected

I have a function

function reload(form) { var val=form.manufacturer.options[form.manufacturer.options.selectedIndex].value; self.location='show_rack.php?id=<?=$rack_id?>&manufacturer=' + val + '#add_asset'; }

Im trying to run it once an input is made into an input box

<input list="manufacturers" name="manufacturer" type="text" class="form-control" onkeyup="reload(this.form)"> <datalist id="manufacturers"><option value="ADDER">ADDER</option> <option value="APC">APC</option> <option value="Apex">Apex</option> <option value="Aten">Aten</option> ... </datalist>

but this doesn’t seem to work.