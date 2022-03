There are two forms. I am trying to retrieve the email address entered from whichever form is filled out. The following code only returns “regsubmit_btn or regsubmit_popup”.

function () {

var regsubmit_btn = document.getElementById(‘reg_email’).value;

var regsubmit_popup = document.getElementById(‘reg_email_popup’).value;

if (regsubmit_btn)

return reg_email;

else if (regsubmit_popup)

return reg_email_popup;

else

return “email blank”;}