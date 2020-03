Responsive background-image

interactiveteam: interactiveteam: .top { margin: 0px auto; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; height: 819px; background-image: url(“img/photo-background.jpg”); background-size: 100%; background-repeat: no-repeat; background-position: center; border: 1px solid green; }

Perhaps you need background-size:cover rather than 100% if you have a fixed height container.

.top { margin: 0px auto; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; height: 819px; background-image: url("img/photo-background.jpg"); /* background-size: 100%;*/ background-size:cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center; border: 1px solid green; }

‘Cover’ will cover the whole area but your 100% leaves the height to auto I believe which will not fill the element.