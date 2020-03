I have seen instructions like:

https://matomo.org/faq/how-to/faq_27248/

It will not work if I place this Linux command like:

./console twofactorauth:disable-2fa-for-user --login=XXX

XXX is my login username.

Result:

$ /console twofactorauth:disable-2fa-for-user --login=XXX

-bash: /console: No such file or directory