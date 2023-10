Reset and start ID from 1 & increment squentially, when every day date change

// Get the current date $currentDate = date('Y-m-d'); // Check if the date needs to be reset $query = "SELECT Date, token_no FROM userdata"; $result = mysqli_query($conn, $query); if ($result->num_rows > 0) { $row = $result->fetch_assoc(); $storedDate = $row["Date"]; $tokenID = $row["token_no"]; if ($storedDate != $currentDate) { // Reset the token ID to 1 $tokenID = 1; $updateQuery = "UPDATE userdata SET Date = '$currentDate', token_no = 1"; mysqli_query($conn, $updateQuery); } else { // Increment the token ID $tokenID++; $updateQuery = "UPDATE userdata SET token_no = $tokenID"; mysqli_query($conn, $updateQuery); } } else { // No record in the table, insert a new one with token ID 1 $insertQuery = "INSERT INTO userdata (Date, token_no) VALUES ('$currentDate', 1)"; mysqli_query($conn, $insertQuery);