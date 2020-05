Removing inline JS

Thanks @igor_g. That fixed it.

One small problem, I wanted this to work on other pages as well which don’t have the listImg class - der! - so I have added a class to the anchor tag and changed the JS just a tad, but now it deletes the file without even confirm ing.

<!doctype html> <html lang="en-GB"> <head> <title>List uploaded images - Admin</title> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="stylesheet" href="css/main.css"> </head> <body> <main> <h1>Website admin</h1> <h2>List uploaded images</h2> <p class="listImg"><img src="../uploaded-imgs/chapel2.jpg" width="120">chapel2.jpg - <a class="delfile" href="delete-file.php?f=chapel2.jpg&d=uploaded-imgs">delete file</a></p> <p class="listImg"><img src="../uploaded-imgs/christmas.jpg" width="120">christmas.jpg - <a class="delfile" href="delete-file.php?f=christmas.jpg&d=uploaded-imgs">delete file</a></p> <p class="listImg"><img src="../uploaded-imgs/fete.jpg" width="120">fete.jpg - <a class="delfile" href="delete-file.php?f=fete.jpg&d=uploaded-imgs">delete file</a></p> <p class="listImg"><img src="../uploaded-imgs/fireworks.jpg" width="120">fireworks.jpg - <a class="delfile" href="delete-file.php?f=fireworks.jpg&d=uploaded-imgs">delete file</a></p> <p>Total 4 images.</p> <hr> <script> const dfs = document.getElementsByClassName("delfiles"); for (let c = 0; c < dfs.length; c++) { dfs[c].addEventListener("click", function(e) { if (confirm("Delete entry - Are you sure?")) return true; else e.preventDefault(); }); } </script> </main> </body> </html>

Update: Just clicked why this is happening. Aside from a typo. I’m thinking I might just add the delfile class the the p element and revert to the previous JS code (changing the querySelectorAll.