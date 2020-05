Removing inline JS

I am trying to remove the last vestiges of inline JS on one of my sites. I’m part-way there but the image is being deleted whether I reply yes or no to the confirm() . I’m sure there’s something simple I’m doing wrong.

Original code:

<!doctype html> <html lang="en-GB"> <head> <title>List uploaded images - website Admin</title> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="stylesheet" href="css/main.css"> </head> <body> <main> <h1>Website admin</h1> <h2>List uploaded images</h2> <p class="listImg"><img src="../uploaded-imgs/chapel2.jpg" width="120">chapel2.jpg - <a href="delete-file.php?f=chapel2.jpg&d=uploaded-imgs" onclick="return areYouSure();">delete file</a></p> <p class="listImg"><img src="../uploaded-imgs/christmas.jpg" width="120">christmas.jpg - <a href="delete-file.php?f=christmas.jpg&d=uploaded-imgs" onclick="return areYouSure();">delete file</a></p> <p class="listImg"><img src="../uploaded-imgs/fete.jpg" width="120">fete.jpg - <a href="delete-file.php?f=fete.jpg&d=uploaded-imgs" onclick="return areYouSure();">delete file</a></p> <p class="listImg"><img src="../uploaded-imgs/fireworks.jpg" width="120">fireworks.jpg - <a href="delete-file.php?f=fireworks.jpg&d=uploaded-imgs" onclick="return areYouSure();">delete file</a></p> <p>Total 4 images.</p> <hr> <script> function areYouSure() { if (confirm("Delete entry - Are you sure?")) return true; else return false; } </script> </main> </body> </html>

Modified (part-working) code: