Remove property function JS encountering the property correct application issue

The style property addresses only rules applied directly to the element (e.g. with the style attribute). It does not address rules from anywhere else in the cascade.

The following will do what you require:

function deleteBackgroudColor() { const recur = document.querySelectorAll('article.recur'); recur.forEach((el) => { el.setAttribute('style', 'background-color: white'); }); } setTimeout(deleteBackgroudColor, 500)

But it’s not a pretty solution.