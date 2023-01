Remove property fucntion JS encountering the property correct application issue

<main> <article class="recur"> <strong>September 24, 2017</strong> <h2>Placeholder title of the blog</h2> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore repellat in voluptatibus, eligendi necessitatibus animi. Non consequuntur quas atque, eveniet dolorem laborum, veniam voluptatum eaque eos ratione nisi distinctio! Ipsam.</p> </article> <article class="recur"> <strong>September 24, 2017</strong> <h2>Placeholder title of the blog</h2> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore repellat in voluptatibus, eligendi necessitatibus animi. Non consequuntur quas atque, eveniet dolorem laborum, veniam voluptatum eaque eos ratione nisi distinctio! Ipsam.</p> </article> <article class="recur"> <strong>September 24, 2017</strong> <h2>Placeholder title of the blog</h2> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore repellat in voluptatibus, eligendi necessitatibus animi. Non consequuntur quas atque, eveniet dolorem laborum, veniam voluptatum eaque eos ratione nisi distinctio! Ipsam.</p> </article> <article class="footer pagination"> <div>← Back</div> <div>Next →</div> </article> </main>

For the above-said element, there is a CSS set:

article.recur { display: flex; flex-direction: column; padding: 10px; gap:7px; background-color: var(--yalert); }

I was trying to remove the background through JS:

function deleteBackgroudColor() { const backGround = document.getElementsByTagName('article.recur') console.log(backGround) for (let i = 0; index < backGround.length; i++) { backGround[i].style.removeProperty('background-color') console.log(backGround[i]) } } setTimeout(deleteBackgroudColor, 2000)

But the anticipated result is not delivered. I am faltering somewhere: either a syntax issue or concept or any other bug issue.