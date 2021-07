Hi,

I am trying to run a simple remainder program but its not displaying any logical result. My program is:

<?php for ($i=200; $i<250; $i++) { $rem1 = ($i%4); if ($rem1 === 0) echo "$i" . "<BR>"; } ?>

It displays following stuff:

"; } ?>

Somebody please guide me whatis the problem with the above code.

Zulfi.