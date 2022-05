Reload page to show new selection

Hi, I have this code to display selected images - in this case “Oil on canvas”

<?php $json = file_get_contents('js/rivka-img.json'); $data = json_decode($json, true); $galleryRivka = $data['galleryRivka']; $imagesDirectory = "images/recent/"; $count = 0; $prvNum = 0; $nxtNum = 0; foreach ($galleryRivka as $entry) { $image = $entry['imgMain']; $title = $entry['titleEng']; $size = $entry['width']." x ".$entry['height']."cm"; $captPos = $entry['captionPos']; $year = $entry['year']." "; $medium = $entry['medium']; if ($entry['medium'] == "Oil on canvas") { $count++; $nxtNum = $count + 1; echo "<a id='pic{$count}'><span style='visibility: hidden;'>hi</span></a> "; echo "<div class='grid-container'> "; // start prv-nxt echo "<div class='grid-item prv-nxt'>"; if ( $count > 1) { $prvNum = $count - 1; echo "<a href='#pic{$prvNum}'><i class='fa-style fa-solid fa-caret-up' style='font-size: 2.5rem;'></i></a><br/>"; } echo "<a href='#pic{$nxtNum}'><i class='fa-style fa-solid fa-caret-down' style='font-size: 2.5rem;'></i></a>"; echo"</div>"; // end prv-nxt // start imgMain echo "<div class='imgMain'>"; echo "<img class='example lazyload' src='{$imagesDirectory}{$image}' data-src='{$imagesDirectory}{$image}' data-sizes='auto' data-magnify-src='{$imagesDirectory}{$image}'>"; // end imgMain echo "</div>"; // start lableTxt echo "<div class='flex-container'>"; echo "<div class='flex-items' style='{$captPos}'>{$title}</div>"; echo "<div class='flex-items' style='{$captPos}'>{$medium}</div>"; echo "<div class='flex-items' style='{$captPos}'>{$year} {$size}</div>"; echo "</div>"; echo "</div>"; } } ?>

How would I reload this page if a different group was selected to view - by onClick event or selecting a menu item?

Any help much appreciated