Rellenar media estrella de votacion

Tengo una calificación de estrellas, el problema es que al pasar el mouse sobre la mitad de una estrella, no se rellena peero al pasarla sobre la otra mitad de la misma estrella, se rellena la mitad posterior; y no se cual puede ser su problema, he tratado de modificar el codigo sin ningun resultado.

<!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Factura electronica</title> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.2/css/all.min.css" integrity="sha512-KfkfwYDsLkIlwQp6LFnl8zNdLGxu9YAA1QvwINks4PhcElQSvqcyVLLD9aMhXd13uQjoXtEKNosOWaZqXgel0g==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" /> <link rel="stylesheet" href="CSS3/estilo-24-1.css" /> <!--iconos--> <script src="https://kit.fontawesome.com/2de33adb02.js" crossorigin="anonymous"></script> </head> <body> <div class="fichas--star"> <div class="calificacion__star"> <div class="icon--star"> <i class="fa-regular fa-star fa-star-o"></i> <i class="fa-regular fa-star fa-star-o"></i> <i class="fa-regular fa-star fa-star-o"></i> <i class="fa-regular fa-star fa-star-o"></i> <i class="fa-regular fa-star fa-star-o"></i> <i class="fa-regular fa-star fa-star-o"></i> <i class="fa-regular fa-star fa-star-o"></i> <i class="fa-regular fa-star fa-star-o"></i> <i class="fa-regular fa-star fa-star-o"></i> <i class="fa-regular fa-star fa-star-o"></i> </div> </div> </div> </body> </html>