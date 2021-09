I would split it first and check them one by one

$errors = []; // $input should contain the input by the user // use 'trim' to ignore any spaces around commas $licensplates = array_map('trim', explode(',', $input)); foreach ($licenseplates as $licenseplate) { if (!preg_match('^[a-z-A-Z]{4}[0-9]{2}|^[a-z-A-Z]{2}[0-9]{4}$', $licenseplate)) { $errors[] = sprintf('Licence plate "%s" is invalid', $licenseplate); } } // do something nice with the errors please // like rendering them in the form // this is just an example if (!empty($errors)) { echo 'Computer says no!'; var_dump($errors); exit; }